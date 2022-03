Fiscalía pide libertad condicional para una presunta testaferro de José Luis Moreno detenida por saltarse las cautelares

Fue arrestada el domingo para garantizar que este lunes acudía a su cita en la Audiencia Nacional

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha solicitado devolver a la situación de libertad condicional a Marta Dillet, una presunta testaferro del productor de televisión José Luis Moreno que fue detenida el pasado domingo por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno por saltarse las comparecencias semanales en el juzgado más cercano a su domicilio, algo que ella ha vuelto a justificar este lunes explicando que no era consciente de que debía hacerlo.

Tras ser detenida, junto a medio centenar de personas en el estallido de la 'Operación Titella' el pasado mes de junio, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 acordó su libertad provisional imponiéndola el pago de una fianza de 10.000 euros, que indicara un domicilio para estar localizada, la obligación de comparecer en sede judicial cada semana y la prohibición de salida del país.

De acuerdo con un reciente auto, Dillet depositó la fianza pero "nunca" indicó una residencia habitual ni acudió periódicamente a los juzgados, un "reiterado incumplimiento" por el que Moreno la citó en la Audiencia Nacional el 14 de marzo para que diera explicaciones, pero no se presentó.

La defensa esgrimió que Dillet no había acudido porque "carece de medios materiales para poder desplazarse a Madrid" y que no había hecho las comparecencias 'apud acta' porque no sabía ante qué juzgado debía presentarse cada semana, mismos argumentos que ha repetido este lunes, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

El juez reaccionó ordenando que fuera detenida para asegurar que el 21 de marzo compareciera ante él, si bien cambió la fecha al día 28 tras conocer que su abogado estaba con una baja médica.

A fin de garantizar que Dillet estuviera hoy en la Audiencia Nacional, la Guardia Civil la arrestó el domingo en su domicilio de Cataluña para trasladarla a Madrid, donde ha comparecido presencialmente en calidad de detenida, conforme a las citadas fuentes.

Durante la vista, el fiscal ha interesado que se la vuelva a poner en libertad con las mismas medidas cautelares acordadas en su momento, aunque en esta ocasión ha pedido que Dillet comparezca en sede judicial a diario, en vez de semanalmente, algo sobre lo que ahora el juez deberá pronunciarse.

DOS DÍAS EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Tras emitirse la orden de arresto en su contra, Dillet fue sola a la Audiencia Nacional y llegó a identificarse con su DNI con el propósito de ver al juez pero finalmente no lo hizo porque le entró el pánico y se fue.

Unos días después, el 18 de marzo, la investigada regresó acompañada de su abogado, pese a la baja médica, y ambos intentaron reunirse con el instructor que se negó a recibirlos, según indicaron entonces fuentes de la defensa.

Dillet, a la que un oficio policial figura como administradora de Cultus Opera Producciones, es una de los muchos imputados en la supuesta macroestafa que se habría perpetrado en 'Titella' con José Luis Moreno como presunto cabecilla.