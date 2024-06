Gallardo replica a la postura de Guardiola sobre el hermano de Sánchez que "no es ético" que ella haya "roto" el regadío

BADAJOZ, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha replicado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, y sus afirmaciones de que pudiera no ser "ético" la forma de actuar en la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la institución provincial, que lo que sí que "no es ético" es que ella haya "roto" el proyecto de regadío de Tierra de Barros o la fusión Don Benito-Villanueva de la Serena.

"A mí lo que no me parece ético es estar en política (en alusión a Guardiola) mintiendo cada día. Lo que no me parece ético es que mientan para cargarse el mayor proyecto agroindustrial o agrario que hay en la región (en alusión al regadío de Tierra de Barros) desviando 104 millones de fondos europeos para dar aguinaldos en distintos territorios de Extremadura", ha espetado Gallardo.

"¿Es legal? Es legal, pero no es ético... No es ético que para contentar a todos un rato durante un tiempo mediante subvenciones te cargues el mayor proyecto agrario que hubiera impulsado toda una comarca como Tierra de Barros que iba a dejar de estar al albor de la sequía, iba a dejar de mirar al cielo para mirar al sol, para mirar buenas cosechas", ha dicho.

En este sentido, ha incidido en que "esas buenas cosechas ya no van a existir. Han roto un sueño, y es el sueño de toda una comunidad de regantes que ha puesto ilusión, valentía, voluntad y sobre todo capacidad para convencer a los agricultores de este gran proyecto".

"104 millones que van a impedir para siempre cumplir un sueño de una agricultura competitiva. 104 millones que su desvío significa mirar siempre al cielo", ha subrayado a preguntas de los medios en una rueda de prensa este jueves en Badajoz para la presentación del Plan de Empleo provincial.

"Eso no es ético, mentir a los extremeños, y les miente de forma constante... Así que cuando (Guardiola) dé explicaciones de por qué ha roto el mayor proyecto agrario, como rompió el mayor proyecto político con consenso social y económico de la región como fue la fusión Don Benito-Villanueva de la Serena tendrá capacidad moral para exigir a los demás lo que por otra parte ya se lo estamos trasladando a través de su grupo político", ha ahondado.

SIN ILÍCITO PENAL

En su respuesta, el presidente de la Diputación de Badajoz ha reiterado también sobre la denuncia al hermano de Pedro Sánchez presentada por Manos Limpias que "no existe" ningún tipo de "ilícito penal", y ha incidido en que, en todo caso, la institución provincial ya está aportando "todas las explicaciones" sobre la cuestión en la comisión no permanente que aborda el tema en la diputación.

"Yo creo que la señora Guardiola dijo dos cosas. Primero que diéramos explicaciones. Parece ser que no hay coordinación con el Grupo Popular de la Diputación de Badajoz porque explicaciones se están dando todas, precisamente porque el gobierno de la Diputación ha decidido que se pudiera constituir la comisión... Por lo tanto, explicaciones que se las pidan a su grupo político en la diputación que es quién las conoce porque se está desarrollando una comisión no permanente donde se están dando todas las explicaciones que piden", ha indicado.

"Otra cosa es que las explicaciones que piden, como esta diputación es transparente como el cristal, no les gusten... Pero es que esa es la realidad... Yo entiendo que les gustaría que hubiera algún tipo de ilícito penal pero es que no existe, lo que existe es una estrategia donde unos mueven el árbol y otros cogen las nueces..."

Así, "¿quién mueve el árbol? Manos Limpias y Vox... ¿Quién recoge las nueces? La señora Guardiola", ha espetado Gallardo, quien ha considerado que éste "es el símil más claro de lo que representa la política más sucia fruto de un gobierno que no tiene nada que aportar a la región".