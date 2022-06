Gamarra acusa al Gobierno de bloquear la tramitación como proyecto de ley del plan anticrisis y no contactar con el PP

Dice que el Ejecutivo se ha convertido en "un lastre" porque es "incapaz" de gestionar la inflación y sus medidas no funcionan

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez de "bloquear" la tramitación como proyecto de ley en el Congreso del decreto anticrisis con medidas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania, como se comprometió con los grupos parlamentarios. Además, le ha afeado que no haya contactado con el PP para poder incorporar medidas al decreto de prórroga y le ha invitado a analizar el plan económico que Alberto Núñez Feijóo envió hace más de un mes a Moncloa.

Así se ha pronunciado después de que la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, haya dicho que tras haber compartido contactos con el PP en este asunto, no han llegado a acuerdos, y haya retado a Feijóo a apoyar la prórroga de las medidas si "quiere ser algo distinto de Pablo Casado".

"No ha habido ningún contacto por parte del Gobierno en relación a la prórroga del real decreto", ha subrayado Gamarra, en una rueda de prensa en la sede del PP, después de la reunión del comité de dirección que ha presidido Feijóo.

"INCUMPLIMIENTOS DEL GOBIERNO"

Dicho esto, la dirigente del PP ha puesto el acento en los "incumplimientos" por parte del propio Gobierno en relación a ese real decreto porque "horas antes de la convalidación" en el Congreso hace un mes apostó por su tramitación como proyecto de ley.

"Le preguntamos al Gobierno, ¿dónde está la tramitación como proyecto de ley? ¿Por qué está bloqueando que se tramite como proyecto de ley para que podamos aportar a través de las enmiendas medidas que sí que funcionan", ha enfatizado.

La 'número dos' del PP ha cuestionado que estén "funcionado" las medidas de ese real decreto y ha añadido que los datos de la inflación evidencian que sigue elevada. Por eso, ha ofrecido de nuevo al Gobierno el plan de medidas de Feijóo que incluye "medidas eficaces" como la deflactación de la tarifa del IRPF, la reducción del IVA al 5% para la luz y el gas, o agilizar fondos.

"Estamos en el mismo punto que estábamos con el anterior real decreto, pero el 'no es no' de Sánchez hizo que no quisieran ni tan siquiera sentarse a hablar sobre el mismo. Se nos dijo entonces que no daba tiempo, pero nos parece que hay tiempo ahora", ha manifestado.

Por eso, ha invitado de nuevo al Ejecutivo a "leer" y "estudiar" el plan del PP, y que después les "llame" para hablar sobre él. "Estamos dispuestos a ello y así se lo ha trasladado el presidente Feijóo", ha indicado.

PRIMER DUELO SÁNCHEZ-FEIJÓO EN EL SENADO ESTE MARTES

Gamarra ha afirmado que el Gobierno de Sánchez se haya convertido en "un lastre" que adolece de "incompetencia e incapacidad" para gestionar la elevada inflación y cuyas medidas "no funcionan". "Los perjudicados son los españoles", ha proclamado.

Una ves más, ha solicitado al Gobierno que deje renta disponible en los bolsillos de los ciudadanos porque "parece que a Sánchez lo único que le preocupa es seguir recaudando", después de que en los cuatro primeros meses el Gobierno haya obtenido 13.000 millones de euros de más frente a la previsión de 9.000 para todo el año.

Asimismo, ante el primer duelo parlamentario que mantendrán este martes en el Senado, el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición, Gamarra ha señalado que esa intervención servirá para contraponer la "cortesía y buenas formas" de Feijóo frente al modelo de "crispación de Sánchez".

A su entender, será un "debate interesante" donde los españoles podrán comprobar las diferencias de "fondo y de forma" entre el modelo de Sánchez, de "la incompetencia, crispación y falta de credibilidad", frente al modelo de Feijóo basado en la "estabilidad,

crecimiento y empleos".