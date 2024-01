Gamarra acusa al PSOE de permitir a Puigdemont "declararse inocente" y le avisa que no hay "terrorismo bueno y malo"

Sémper dice se busca tapar la violencia en el 'procés' llamándolo "terrorismo cuqui" y Tellado acusa al PSOE de "traicionar" su postura



MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha avisado este miércoles al PSOE que no hay "terrorismo bueno y malo" porque no se puede amnistiar "en ningún caso" y supone tomar a los españoles "por tontos". Es más, ha dicho que con la amnistía el expresidente catalán Carles Puigdemont actúa como "juez de sí mismo", "declarándose inocente".

En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Gamarra ha indicado que no hay "un terrorista más terrorista que otro" sino que hay terrorismo, después de el PSOE y socios hayan acordado en una "indignante y humillante" enmienda que blinda a Tsunami y CDR en la amnistía al excluir el terrorismo solo para "violaciones graves" de derechos humanos.

"España va a ser un escollo para Pedro Sánchez por lo que está

haciendo con la ley de amnistía, que solo busca pagar con impunidad

siete votos que le permiten seguir en La Moncloa y ser presidente del

Gobierno", ha proclamado, para llamar a participar este domingo en la protesta que ha convocado el PP contra la ley de amnistía.

Gamarra se ha mostrado convencida de que la amnistía no pasará "desapercibida" para los españoles porque el "precio" que se paga es la "libertad, la igualdad y la dignidad". "Es el momento de decir alto y claro que por aquí no pasamos", ha dicho, para acusar al Gobierno de no tener "líneas rojas".

A su entender, el PSOE ha optado por la "sumisión" para seguir en el poder y, "en el fondo Puigdemont se ha convertido en un juez de sí mismo amnistiándose" y "declarándose inocente de todo aquello que tiene pendiente con la Justicia" solo porque "es socio de Pedro Sánchez".

La 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo ha censurado el "intento ahora del PSOE de explicar lo inexplicable" porque "el terrorismo no puede ser amnistiado en ningún caso", advirtiendo además de que en España la amnistía es "inconstitucional", "injusta" e "inmoral". "Pero evidentemente no hay terroristas buenos y terroristas malos. Hay terrorismo", ha enfatizado, para criticar esta "entrega a un prófugo de la justicia".

SÉMPER: "CONVIERTE LA LÍNEA ROJA DEL TERRORISMO EN LÍNEA VERDE"

En parecidos términos se ha expresado el portavoz del PP y vicesecretario de Cultura del partido, Borja Sémper, quien ha afirmado en Antena 3 que con la amnistía el Gobierno "convierte la línea roja del terrorismo en línea verde", algo que ha tildado de "atropello".

Dicho esto, ha denunciado que Sánchez quiera tapar la subversión del orden público y la violencia en las calles durante el procés, considerándolo "terrorismo cuqui". A su entender, el Gobierno está legislando por interés y no "respeta la palabra dada".

Sémper ha advertido de que se enfrentan a una situación "de tal gravedad" que su partido no renuncia a nada a través de la vía institucional, jurídica, o en las calles, como la movilización convocada este domingo en Madrid.

El portavoz del PP también ha preguntado al Ejecutivo si considera que hay un terrorismo "bueno" y un terrorismo "malo" y ha indicado que cuando alguien lanza un adoquín en una protesta, sabe que va a hacer "daño" y cuando se compromete "una infraestructura crítica como es el aeropuerto del Prat o la estación de Sants lo que pretende es generar miedo y generar confusión".

Dicho esto, Sémper ha recordado a todos cuantos sufrieron la violencia en Cataluña: a Iván, policía nacional que estuvo veinte días en coma en un hospital, o todos los constitucionalistas que fueron perseguidos por el independentismo.

Eso sí, Sémper ha admitido que hay "diferencias notables" con el País Vasco porque "el hecho terrorista del tiro a la nuca lo convierte en otra cosa". Sin embargo, he recalcado que en Cataluña "hubo una vocación y una voluntad de subvertir el ordenamiento constitucional" y "el normal discurrir de la vida a través de la violencia en las calles", algo que está "contemplado" en el Código Penal.

TELLADO: SI HAY TERRORISMO LO APRECIAN LOS JUECES

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha afirmado que las enmiendas pactadas entre el PSOE y sus socios sobre terrorismo buscan la "impunidad política y judicial" de "Puigdemont y todos los suyos", "lo vista como lo vista Bolaños". "El PSOE se marca líneas rojas y luego las sobrepasa", ha señalado.

Es más, ha dicho que el PSOE que lidera Pedro Sánchez ha "traicionado y abandonado su tradición constitucionalista", convirtiéndose en un "partido tacticista". "Las posiciones del partido solo dependen de lo que a Sánchez le interese en cada momento. Todo es interés", ha denunciado en una entrevista en RNE, que ha recogido Europa Press.

En este sentido, ha subrayado que el jefe del Ejecutivo está dispuesto a ceder en todo y aceptar la hoja de ruta del

independentismo". "Tenemos a un presidente secuestrado en

manos de los independentistas, que acepta todos y

cada uno de los chantajes", ha aseverado.

Al ser preguntado por las declaraciones del expresidente catalán Artur Mas criticando que se vincule con terrorismo lo que ocurrió 'procés', Tellado ha resaltado que han visto imágenes de sucesos en Cataluña "tremendamente graves" y ha añadido que "quien tiene que apreciar si hubo casos de terrorismo no es el señor Artur Mas o yo mismo, son los jueces".

Ante el hecho de que la Fiscalía no aprecie terrorismo, el dirigente del PP ha recordado de quien "depende" el Ministerio Público, aludiendo a unas palabras del propio Pedro Sánchez. "No es que no me fíe yo (de la Fiscalía), es que el Consejo General del Poder Judicial emitió un informe en contra del nombramiento del actual Fiscal General del Estado, cuestionando su idoneidad", ha apostillado.