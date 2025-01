Gamarra, ante la cuestión de confianza de Junts: "El problema es cómo Sánchez está utilizando también al Parlamento"

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este miércoles, un día antes de que la Mesa del Congreso debata la proposición no de ley de Junts pidiendo a Pedro Sánchez someterse a una cuestión de confianza, que "el gran problema" es cómo el presidente del Gobierno está "utilizando también" al Parlamento. A su entender, busca "máximos poderes con mínimos controles".

La Mesa del Congreso tiene previsto reunirse este jueves para, entre otras cosas, decidir si finalmente admite o no a trámite la iniciativa de Junts que reta al presidente del Gobierno a someterse a una cuestión de confianza. Aunque los letrados no apreciaron ningún obstáculo para debatirla, no recomendaron ninguna decisión en concreto, pero el PSOE y Sumar se inclinan por vetarla.

En un acto en la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid, donde ha presentado al presidente del PPE, Manfred Weber, antes de un coloquio con jóvenes, Gamarra ha asegurado que Pedro Sánchez "ya dijo hace mucho tiempo que se iba a situar al margen del Parlamento" y "que no necesitaba el Parlamento para nada".

"SÁNCHEZ BUSCA MÁXIMOS PODERES CON MÍNIMOS CONTROLES"

Gamarra ha indicado que "el gran problema es cómo está utilizando las instituciones y también el Poder Legislativo", dado que, a su juicio, quiere "controlarlo también" porque el Gobierno de Sánchez "busca máximos poderes con mínimos controles".

"No quiere tampoco que el Poder Legislativo, y en este caso el Congreso de los Diputados, pueda realizar su labor. No le gusta la labor de control al Gobierno y tampoco parece que le gusta ahora la labor de la iniciativa parlamentaria legislativa que pueda tener cualquier grupo parlamentario", ha manifestado.

FEIJÓO SE MOSTRÓ DISPUESTO A APOYAR LA CUESTIÓN DE CONFIANZA

Al ser preguntada si el PP en la Mesa del Congreso votará a favor de que se tramite esa proposición no de ley de Junts que pide a Sánchez someterse a una cuestión de confianza, Gamarra no ha querido revelar la posición de su partido y ha dicho que "habrá que escuchar a ver qué dicen los informes". "Mañana será el momento de verlo", ha apostillado.

Sin embargo, el pasado mes de diciembre, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya se mostró dispuesto a apoyar en el Pleno del Congreso esa iniciativa de Junts durante una charla informal con periodista. Según subrayó entonces, él no tiene "interés en confirmar al Gobierno" de Pedro Sánchez.