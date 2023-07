Gamarra dice que Feijóo "no renuncia" a liderar el Gobierno y pide al PSOE abstenerse y "arrimar el hombro"

Critica que Sánchez no "asuma" la derrota ni haya felicitado al PP y recuerda que Feijóo puede ser investido con mayoría simple



MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este jueves que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo "no renuncia a liderar un Gobierno en España" porque es el ganador de las elecciones y puede ser investido con una "mayoría simple". Dicho esto, ha pedido al PSOE que lidera Pedro Sánchez abstenerse en la votación de investidura y ha subrayado que los socialistas deberían "arrimar el hombro" porque el escenario es una investidura con Feijóo "o el bloqueo".

"Para ser investido presidente del Gobierno se puede ser investido con una mayoría absoluta y se puede ser investido con una mayoría simple. Caben las dos posibilidades y eso también es importante ponerlo encima de la mesa", ha declarado Gamarra en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press.

La 'número dos' del partido Popular ha defendido una investidura de Alberto Núñez Feijóo para que el país "funcione" porque, según ha insistido, la alternativa del "perdedor" sería la repetición de elecciones o un Gobierno "fallido" y de "parálisis".

"Se va a echar en manos de Bildu, de un prófugo de la Justicia y de independentistas para pagar cualquier precio, lo que generaría el bloqueo en el funcionamiento de nuestro país", ha resaltado, para acusar al PSOE de querer apoyarse en quienes "no creen en España" y pretender ir hacia un Gobierno "fallido" y de "parálisis absoluta".

Al ser preguntada si el PP valoraría, en caso de que Feijóo no consiga mayoría para ser investido, abstenerse para que fuera Sánchez quien tomara las riendas y no depender de independentistas, Gamarra ha recordado que es el PP quien ha ganado las generales y "ese supuesto" debería venir de la segunda fuerza política. "Por tanto, quien debiera de plantearse esa abstención es el Partido Socialista", ha aseverado, para recalcar que ésa es la "lógica" y "las reglas no escritas del funcionamiento de una democracia" como la española.

"Y no debemos obviar tampoco que entre la suma de los dos grandes partidos hay más de 258 votos. Estamos hablando de 258 escaños sobre 350", ha afirmado, para destacar que con esta "fortaleza" parlamentaria de las "dos grandes fuerzas", el PSOE no debería echarse "en manos de independentistas y Bildu" para lograr la investidura "a cualquier precio".

AMNISTÍA Y REFERÉNDUM, ALGO "INVIABLE" E "INCONSTITUCIONAL"

En este punto, Gamarra ha recordado que los independentistas hablan de "amnistía" e "independencia" y ha aludido a que la investidura de Pedro Sánchez llevaría al "bloqueo" en el funcionamiento del país. Dicho esto, ha añadido que "no hay que olvidar" la mayoría absoluta del PP en el Senado y que gobierna en 12 comunidades autónomas, así como muchos ayuntamientos y diputaciones.

"Este es el mapa político de nuestro país. Y esto lo que exige es que la respuesta tenga en cuenta, desde la responsabilidad, que ese mapa político debe garantizar una gobernabilidad que permita que el país funcione", ha manifestado, para reiterar que es el PSOE el que debería pensar en abstenerse con Feijóo, "sobre todo si los apoyos en los que puede estar pensando pasan por amnistías o referéndums y cuestiones como la independencia, que son inviables, imposibles e inconstitucionales".

SÁNCHEZ, SIN "ASUMIR LA DERROTA" Y SIN "FELICITAR AL GANADOR"

Además, ha indicado que a eso hay que sumar que esa negociación "ni tan siquiera se puede llevar a cabo en España" sino en Waterloo, donde reside el expresidente catalán Carles Puigdemont que lidera Junts. "Yo creo que hay elementos más que evidentes para pensar que lo razonable, lo que da moderación, lo que da serenidad y lo responsable es que lidere el Partido Popular ese gobierno", ha abundado.

La secretaria general del PP ha echado en cara a Pedro Sánchez que no quiera "colaborar" y ha dejado claro que Feijóo "no va a renunciar a liderar el Gobierno" para darle al país "la mejor de las alternativas" porque "debe gobernar quien ha ganado las elecciones".

Tras destacar que es la primera vez que un presidente del Gobierno se presenta a la reelección "y pierde", la 'número dos' de los 'populares' ha reiterado que el líder del PP ha conseguido en las generales 47 escaños más y le corresponde "liderar la gobernabilidad de España". Aunque ha admitido que la aritmética que ha salido de las urnas es "compleja", ha recordado que para ser investido presidente se puede hacer con una mayoría absoluta o mayoría simple, en segunda

votación.

EL PP, PENDIENTE DEL VOTO CERA

Además, ha añadido que aún están pendientes del voto CERA en el exterior que puede "cambiar uno arriba el resultado". Los 'populares' están a la espera de ver que pasa en Girona, donde tienen opciones de arrebatar un escaño a Junts, y en Madrid, donde también hay otro escaño que baila.

Después de las palabras de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, asegurando que no están para fiestas tras los resultados, Gamarra ha indicado que es cierto que no lo están porque "quien ha quedado segundo ni tan siquiera ha sido capaz de asumir la derrota y felicitar al ganador", por lo que el escenario es una investidura con Feijóo al frente o el bloqueo, "en el que parece estar empeñado Pedro Sánchez".

Además, Gamarra ha realizado cierta autocrítica al admitir que deberían haber "necesitado mayor movilización" y señalar que "una campaña tiene sus efectos". "Más allá también de las expectativas, que las nuestras eran superiores", ha reconocido.

En cuanto a las manifestaciones de Vox asegurando que no serán un obstáculo para investir a Feijóo si convence a un "puñado" de diputados socialistas, Gamarra ha señalado que el PP se queda con la parte de las declaraciones "en las que dicen que no van a obstaculizar una investidura de Feijóo", una reflexión que a su juicio es "importante" porque Vox tiene 33 escaños.