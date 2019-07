García Egea admite que no está garantizada la investidura de López Miras en Murcia y pide altura de miras a Vox

Publicado 02/07/2019 13:38:53 CET

VALLADOLID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La investidura del 'popular' Fernando López Miras como presidente de la Región de Murcia no está garantizada, tal y como ha admitido este martes el secretario general del PP, Teodoro García Egea. Estas declaraciones llegan mientras se produce la segunda sesión del Debate de Investidura en Murcia, donde el futuro gobierno de la derecha depende de un entendimiento de PP con Ciudadanos y Vox.

En una entrevista en LaSexta, recogida por Europa Press, García Egea ha admitido que a esta hora no se puede "garantizar" la investidura de un presidente 'popular' en Murcia ni en Madrid, y ha apremiado a Ciudadanos y Vox a tener "altura de miras" y a alcanzar un acuerdo en las próximas horas.

"Más que una cuestión de fondo, tenemos algunos problemas de tipo formal", ha reconocido García Egea.

En otras declaraciones en Valladolid, donde se encuentra para ser testigo de la firma de PP y Ciudadanos para un gobierno en Castilla y León, el secretario general del PP ha hecho un llamamiento a Vox para que haga "un último esfuerzo" y para que tenga la "altura de miras necesaria y el sentido de Estado necesario" para que se vuelva a sentar a dialogar y a negociar y evitar así "malgobiernos" de la izquierda en las comunidades autónomas de Madrid y de Murcia, donde este mismo martes se celebra el debate de investidura del 'popular' Fernando López Miras.

"PP, Ciudadanos y Vox tienen la oportunidad en Murcia hoy de evitar que la izquierda malgobierne la región de Murcia, de evitar que los 40 años de Andalucía se extiendan a otras regiones de España", ha reivindicado García Egea en ese llamamiento al diálogo al partido de Santiago Abascal al que ha recordado que más importantes que las siglas políticas son "las ansias que tiene la sociedad de Madrid y la sociedad de Murcia de seguir avanzando y de seguir progresando de la mano de gobiernos de libertad".

García Egea ha aprovechado su presencia en las Cortes de Castilla y León para reivindicar el pacto en esta comunidad y pedir que se llegue a un acuerdo para Madrid y para Murcia "de la mano de partidos constitucionalistas que creen en España, en la libertad, en los impuestos bajos y en el libre mercado".

Según ha defendido, la suma de PP, Ciudadanos y Vox ha permitido generar gobiernos de libertad "a lo largo y ancho de España" por lo que, tras agradecer esos apoyos a los de Abascal, ha insistido en la necesidad de un "último esfuerzo" para conseguir "entre todos" que Madrid y la Región de Murcia tengan gobiernos que garanticen la libertad y que sean el "contrapunto" al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez .

"Hoy no sólo nos jugamos que no gobierne la izquierda, hoy nos jugamos que Madrid y Murcia no sean aliados de Pedro Sánchez con gobiernos de PSOE y de Podemos", ha advertido el secretario general del PP en ese llamamiento reiterado a Vox a volver a la negociación y a hablar de un programa conjunto para evitar que Pedro Sánchez siga teniendo "delegados" en las regiones, con el ejemplo concreto de Castilla-La Mancha o Extremadura.

"Es el momento, hoy es un día importante y le pido a Vox que se siente de nuevo en la mesa y hablemos de lo importante y consigamos que ese contrapeso se consiga también en las comunidades de Madrid y Murcia", ha sentenciado.