García Egea avisa que el PP no permitirá que se "blanqueen" los indultos en Europa y llevará "la verdad" a Bruselas

Descarta la nueva moción de censura que plantea Vox porque "más que debilitar" contribuiría a "reforzar a un Gobierno que "ya está débil"

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha avisado este jueves de que su formación no permitirá de que se "blanqueen" en Europa los indultos a los condenados por el 'procés' y ha recalcado que el PP "va a llevar a las instituciones europeas la verdad de este proceso".

Así, ha confirmado que el propio líder del PP, Pablo Casado, ha viajado hoy a Bruselas para participar en la reunión del Partido Popular Europeo (PPE) --previa al Consejo Europeo-- y allí se hablará de los indultos y de los fondos europeos.

García Egea ha recordado que Pedro Sánchez prometió en campaña que no indultaría a los dirigentes independentistas y ha añadido que su actuación es "evidente que produce en las instituciones europeas un quebranto en la confianza". "Por tanto, si los independentistas quieren ir a Europa y el Gobierno quiere blanquear estos indultos, el PP no lo va a permitir", ha avisado.

En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, ha señalado que en este caso su formación hará lo mismo que hizo con la reforma del Poder Judicial, cuando Casado, tras una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "paró ese intento del Gobierno de bajar la mayoría para aprobar el Consejo General del Poder Judicial".

"Y de nuevo en este caso es el PP el que va a llevar a las instituciones europeas la verdad de este proceso porque lo que pretenden los independentistas, ellos mismos saben que no es posible dentro de Europa", ha afirmado, para subrayar que "sacar fuera el conflicto siempre ha sido un objetivo de los independentistas".

DESCARTA LA MOCIÓN DE CENSURA DE VOX

Después de que Vox haya animado al PP a presentar una moción de censura contra Sánchez por los indultos, García Egea ha descartado esa posibilidad y ha afirmado que su formación seguirá haciendo una oposición "constructiva, firme y contundente que permita a los españoles vislumbrar una alternativa", como "ya recogen las encuestas".

A su entender, esa moción de censura "reforzaría más que debilitaría a un Gobierno que ya está muy débil". "No vamos a participar en una nueva victoria de la izquierda porque la última moción de censura que se presentó contra el Gobierno la foto final fue todo el Gobierno y los socios Frankenstein aplaudiendo en pie al presidente del Gobierno", ha advertido.

García Egea ha señalado que el jefe del Ejecutivo "ha incumplido todos sus compromisos" electorales y "no le queda nada por incumplir". Así ha recordado que dijo en campaña que no daría indultos, que no pactaría con Bildu, que tipificaría el delito de referéndum ilegal o que no gobernaría con Podemos y, según ha recalcado, ha hecho lo contrario.

DEFIENDE IR A LAS URNAS TRAS EL "FRAUDE ELECTORAL"

En este punto, ha aconsejado al presidente del Gobierno que haga como Isabel Díaz Ayuso en las pasadas elecciones autonómicas del 4 de mayo, que puso "su destino en manos de los madrileños" para que estos decidieran. "Una vez que se ha producido un fraude electoral como éste, que Sánchez ponga su destino en manos de los españoles", ha manifestado.

Eso sí, se ha mostrado convencido de que no habrá elecciones porque Sánchez "ha hecho un pago político" con los indultos para "seguir dos años más". "Es necesidad, no es convicción", ha dicho, respondiendo así a la pregunta que lanzó el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en el Pleno del Congreso.

García Egea ha asegurado que los españoles hoy tienen "la cara triste" al ver que hay un Gobierno en España "más pendiente de nueve personas y de los votos de ERC que de la dura realidad que viven miles de españoles que tienen que pagar la factura de la luz más cara

de Europa".

A su entender, lo que se ha hecho es "pagar un chantaje". "Ayer el Estado pagó un chantaje de la mano de Pedro Sánchez y cuando uno paga un chantaje, ya no deja de pagar. De ahí no se sale", ha avisado, para añadir que si el presidente del Gobierno contara con "200 escaños" en el Parlamento este paso no se habría producido.

CREE QUE EL PSOE BUSCA RECOGER VOTOS EN CATALUÑA

Al ser preguntado qué se plantea hacer el PP tras la pérdida de apoyos en Cataluña estos años, García Egea ha indicado que "claramente en una situación cómo la que se vive en los territorios históricos, el caso de Cataluña, no se soluciona en dos, tres ni en cinco años".

"Pero sí digo que el proyecto que tenemos para Cataluña es el mismo que tenemos para toda España, que es el de cumplir la ley", ha subrayado, para añadir que cuando el PP "ocupa el centro y aglutina a todo el centroderecha es imbatible" como se vio en 2000, en 2011 y "se está volviendo a ver" en comicios como los de la Comunidad de Madrid.

García Egea ha asegurado que el PSOE ha tomado la decisión de "echarse en manos de los radicales y radicalizarse" para "recoger en Cataluña los votos de los que ayer salieron en prisión". "El PP no puede negociar sus principios y no va a negociar sus principios", ha aseverado, para subrayar que son un partido que dice "lo mismo" en todas las provincias de España.

DICE QUE LOS INDULTOS NO HARÁN QUE VUELVAN EMPRESAS A CATALUÑA

Al ser preguntado por las declaraciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, sobre los indultos y la dureza contra los empresarios que expresó Casado, García Egea ha indicado que el líder de su partido habló en el Círculo de Economía de Barcelona ante los empresarios catalanes sin dirigirse "a nadie en concreto", dando a "la cara" su opinión, que es la misma en toda España.

Dicho esto, ha subrayado que el propio Garamendi "se disculpó porque fueron malinterpretadas sus palabras" y ha resaltado que "hay que defender la legalidad allá" donde se esté. Tras asegurar que el PP no quiere que ningún empresario tenga que trasladar sus empresas fuera de Cataluña como ha ocurrido estos años, se ha mostrado convencido de que los indultos "no va a hacer que ninguna empresa vuelva a Cataluña porque no hay seguridad jurídica".

Finalmente, García Egea ha pedido al Gobierno "escuchar a los empresarios todo el año", no solo cuándo han hablado de indultos, y ha señalado que el PP los escucha "todo el año" porque los considera "héroes creando empleo", igual que los trabajadores que "crean riqueza".