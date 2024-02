García Ortiz explica a la Comisión de Venecia el papel que tendrá la Fiscalía con la amnistía

Detalla las competencias del Consejo Fiscal tras la polémica por el informe del Senado



MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha explicado a la Comisión de Venecia el papel que tendrá el Ministerio Público una vez entre en vigor la proposición de ley de amnistía, sin entrar en el contenido de la misma, en el marco de la reunión celebrada este viernes como parte de la ronda de contactos de la delegación europea para elaborar el informe que le encargó el Senado sobre la futura norma, según fuentes fiscales consultadas por Europa Press.

Este órgano consultivo del Consejo de Europa inició el jueves una visita a España que concluirá este viernes para mantener una ronda de contactos a fin de elaborar el informe que el Senado le pidió sobre la proposición de ley, que acaba de retomar su trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados después de que Junts dejara caer el texto actual para empujar al PSOE a blindar por completo el terrorismo y la alta traición.

García Ortiz ha precisado a la delegación europea cómo funciona la Fiscalía, cuáles son sus órganos y sus competencias. En concreto, se ha detenido en el Consejo Fiscal, después de que el jefe del Ministerio Público comunicara al Senado que no elaboraría el informe solicitado a este órgano consultivo porque no tenía competencias legales para ello.

El Senado reclamó informes tanto al CGPJ como al Consejo Fiscal y, mientras que el primero accedió, García Ortiz señaló que el segundo no lo haría porque no está legalmente habilitado. A renglón seguido manifestó que él sí podría emitirlo pero que tampoco lo haría para no "alterar" su funcionamiento de cara a futuros litigios.

Precisamente, el fiscal general ha expuesto a la Comisión de Venecia cuál será la intervención del Ministerio Público, una vez que la ley de amnistia entre en vigor, en los procedimientos judiciales que se planteen, si bien no ha entrado a valorar el contenido de la misma.