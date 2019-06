Garicano agradece a Roldán su lucha por políticas regeneradoras y reformistas: "Seguiré luchando por esas ideas"

Actualizado 24/06/2019 12:40:27 CET

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado y responsable del Área de Economía y Empleo de Ciudadanos, Luis Garicano, ha agradecido este lunes al dimitido portavoz de Economía de la formación 'naranja', Toni Roldán, su trabajo en el partido y ha prometido que seguirá luchando por sus ideas.

"Seguiré luchando por esas ideas", ha asegurado el eurodiputado 'naranja', en referencia a los postulados liberales que defiende Roldán. En un mensaje en Twitter pocos minutos después de que el dirigente de Ciudadanos anunciara su marcha, Garicano ha puesto de manifiesto la lealtad y el trabajo desempeñado por Roldán. "Nadie ha trabajado más, nadie ha sido más leal al proyecto", ha señalado.

Hace 4 años convencí a @toniroldanm para que se enrolara en esta aventura. Nadie ha trabajado más, nadie ha sido más leal al proyecto, nadie ha hecho más por conseguir políticas reformistas y regeneradoras para España. Gracias por todo, Toni. Seguiré luchando por esas ideas — Luis Garicano (@lugaricano) 24 de junio de 2019

Igualmente, Garicano ha destacado la lucha de Roldán por políticas regeneradoras para España. "Hace cuatro años convencí a Roldán para que se enrolara en esta aventura", ha descrito Garicano en su mensaje, mostrando su cercanía con el ya exportavoz económico de Ciudadanos en la Cámara Baja.

MARCHA DE ROLDÁN

Roldán ha anunciado este lunes que deja el partido reconocido que la deriva que ha elegido la formación es "legítima" pero que él no la comparte, como, según ha dicho, ha expresado todos los lunes en las reuniones de la Ejecutiva "desde la lealtad". "Pero no he tenido éxito y uno no puede tratar de ser lo que no es demasiado tiempo", ha asumido.

"Todas las estrategias políticas tienen coste, pero los costes para España de la estrategia elegida por Ciudadanos son demasiado altos", ha advertido. Desde su punto de vista, con este cambio, se han "desvirtuando" los principios de "reformismo, regeneración y la batalla contra el nacionalismo" con los que nació la organización. "No me voy porque yo haya cambiado, sino porque Ciudadanos ha cambiado", ha sentenciado Roldán, incidiendo en que lo que está haciendo su formación dista mucho del "contrato" que él firmó con los de Albert Rivera.