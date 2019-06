Toni Roldán abandona Cs por la nueva estrategia del partido pactando con Vox y convirtiéndose en "azul"

Actualizado 24/06/2019 16:42:15 CET

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Javier Nart se une a la marcha de Toni Roldán tras votar la mayoría de la Ejecutiva en contra de negociar con Sánchez

El hasta ahora portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso y secretario de Programas y Áreas Sectoriales del partido, Toni Roldán, ha decidido dejar su escaño y sus cargos en la organización por el giro estratégico dado por la formación naranja, entre otras cosas, pactando con Vox y convirtiéndose en "azules", y manteniendo en el poder a partidos que, como el PP de Castilla y León y Murcia, llevaban más de 20 años ejerciéndolo en ciertos lugares.

Desde su punto de vista, con este cambio, se han "desvirtuado" los principios de "reformismo, regeneración y batalla contra el nacionalismo" con los que nació la organización.

"CIUDADANOS HA CAMBIADO"

"No me voy porque yo haya cambiado, sino porque Ciudadanos ha cambiado", ha sentenciado, incidiendo en que lo que está haciendo su formación dista mucho del "contrato" que él firmó con los de Albert Rivera, a quien, no obstante, ha dedicado varios elogios.

Así lo ha explicado en el Congreso en la comparecencia sin preguntas que ha convocado para detallar los motivos que le han llevado a abandonar la formación por la que ha ocupado un escaño en la Cámara Baja desde diciembre de 2015 y donde venía ejerciendo como portavoz económico de la formación. Roldán, que se ha confesado "profundamente triste", formalizará su renuncia al escaño a lo largo de esta semana.

El economista ha reconocido que la deriva que ha elegido la formación es "legítima", pero ha dejado claro que él no la comparte, como, según ha dicho, ha expresado "durante muchos meses todos los lunes" en las reuniones de la Ejecutiva "desde la lealtad". "Pero no he tenido éxito y uno no puede tratar de ser lo que no es demasiado tiempo", ha admitido. A renglón seguido ha señalado que, aunque todas las estrategias políticas tienen costes, los que van a acarrear "para España" la elegida por Ciudadanos "son demasiado altos".

¿CÓMO VAMOS A SUPERAR LA CONFRONTACIÓN SIENDO PARTE?

"¿Cómo vamos a superar la dinámica de confrontación de rojos y azules que vinimos a combatir si nos convertimos en azules? ¿Cómo vamos a ser creíbles en nuestro compromiso con la regeneración si vamos a apoyar a gobiernos que llevan mas de 20 años en el poder? ¿Cómo vamos a vencer al nacionalismo si no ponemos todo de nuestra parte, aunque otros no lo hagan, para evacuarlo del poder? y ¿Cómo

vamos a construir un proyecto liberal en España si no somos capaces de enfrentarnos a la extrema derecha que esta en las antípodas de todo lo que pensamos?", se ha preguntado.

A su juicio, España vive tiempos "difíciles" que requieren de "mucha generosidad y altura de miras" y el país tiene "una oportunidad histórica" de construir un Gobierno "estable" y liderar el progreso en Europa en los próximos años. "Sería un grave error desperdiciar esa oportunidad", ha dicho.

Además, ha recordado que en 2015 y 2016, mientras otros optaron por el "bloqueo", Ciudadanos arrimó el hombro "a izquierda y derecha para garantizar la estabilidad del país a cambio de reformas" y de "regeneración" y porque "la política no va de ni reconquistas ni de asaltar los cielos, sino de construir pequeños acuerdos con el que piensa distinto para lograr pequeñas mejoras en la vida de los ciudadanos".

ACABAR CON EL FRENTISMO

Roldán ha admitido que se creyó la idea de "la tercera España" y que, por eso, no va a participar más de la "polarizacion política". "Yo vine a hacer exactamente lo contrario, a construir puentes desde el centro para acabar con la parálisis y el frentismo", ha recalcado, apuntando que "el progreso nunca vino de los extremos, pero tampoco construyendo trincheras entre los que compartimos ideas de progreso y libertad".

"Los buenos políticos no son los que más se pelean sino los que son capaces de poner por delante los intereses del país a los intereses del partido", ha señalado el político barcelonés, para añadir que él sigue creyendo en el mismo proyecto para España en que creyó hace cuatro años y que seguirá comprometido con esos valores de ahora en adelante.

Pese a sus críticas, ha elogiado a Rivera remarcando que ha logrado algo "extraordinario" porque, junto al de Enmanuel Macron, Ciudadanos representa el "mayor éxito de emprendimiento político de un partido que ha existido en Europa en las últimas décadas", porque se ha convertido en diez años en la tercera fuerza de España con más de cuatro millones de votantes.

ELOGIOS A RIVERA

"He tenido la suerte de trabajar y de aprender con Rivera y le admiro por muchas razones" porque "en las condiciones más adversas" tanto en Cataluña como en España ha demostrado "una valentía y audacia excepcionales". "Tengo el convencimiento de que todas las decisiones que ha tomado, muchas de ellas muy arriesgadas las ha tomado desde la honestidad y el compromiso con unos valores nobles y necesarios", ha enfatizado.

En su repaso de los logros de la que ha sido su formación, ha destacado que Ciudadanos se erigió en Cataluña como defensor de los "derechos de la gente corriente" cuando el nacionalismo quería arrebatárselos y que ha conseguido también transformar la política española.

"Estoy seguro de que nos equivocamos muchas veces, pero desde que redactamos el primer programa de ciudadanos con Luis Garicano, y después, como responsable de Políticas Públicas del partido, hemos trabajado siempre desde la libertad, el máximo rigor y la honestidad intelectual", ha añadido.

También ha recordado que dejó su trabajo en Reino Unido para incorporarse a Ciudadanos convencido de que en España era necesario superar "el frentismo estéril de la izquierda y la derecha

y combatir a los dogmatismos ideológicos, el populismo, los prejuicios y las mentiras"

"Creí que la política era un lugar de paso y, por suerte, la política no es el único lugar desde el que se puede cambiar el mundo", ha manifestado Roldán, quien ha confesado que en los próximos meses se dedicará a su hijo de tres años y a su esposa, a los que, ha dicho, les debe "mucho tiempo".