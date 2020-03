Garicano cuestiona que “quien no ha gestionado nunca nada pueda” pueda decidir qué son suministros esenciales

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano ha cuestionado este domingo la capacidad de "quien no ha gestionado nunca nada" para "decidir qué cadenas de suministro son esenciales", en referencia a la decisión del Gobierno de endurecer el confinamiento contra el coronavirus impidiendo desde este lunes y hasta el próximo 9 de abril vayan a trabajar quienes no presten servicios esenciales.

"Cualquier persona entiende que quien no ha cocinado nunca no puede ser chef. No será capaz ni de hacer un huevo frito. ¿Por qué es tan difícil entender que alguien que no ha gestionado nunca nada ni puede dirigir un ministerio, ni decidir qué cadenas de suministro son esenciales?".

Este es el mensaje que el que fuera responsable económico de Ciudadanos ha escrito en su cuenta de Twitter después de que la ministra portavoz María Jesús Montero y la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, hayan explicado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros las nuevas medidas aprobadas por el Ejecutivo.

Garicano ha puesto su tuit después de que la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, haya pedido una reunión telemática con el presidente del Gobierno para que entre todos los partidos y "desde la unidad" se puedan "afinar" las decisiones que ha ido adoptando el Ejecutivo contra la pandemia.