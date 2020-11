Garzón asegura que sería "antipatriota" no denunciar la "corrupción" en la monarquía

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha asegurado este domingo que sería "antipatriota" no denunciar "la corrupción en la monarquía" y "no mirar lo que sucede" en referencia a las últimas novedades sobre las investigaciones judiciales al Rey emérito, Juan Carlos I.

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, Garzón ha defendido la "neutralidad de las instituciones", también en la Casa Real, pues lo recoge la Constitución y "es muy importante" en democracia. Así, ha subrayado que "como ministro" tiene "el deber de denunciar la corrupción que hay, especialmente en la monarquía".

Según Garzón, sería "antipatriota esconderse" de las investigaciones que salpican a Juan Carlos I y decir "no queremos mirar lo que está sucediendo, que es robar dinero público". A su juicio, España "necesita un debate sereno" pues el Rey emérito "ha hecho lo que ha podido hacer" porque "mucha gente miraba para otro lado" y la institución "no tenía control ni contrapesos".

Por ello, ha animado a proponer soluciones "para que no vuelva a pasar". "No me vale la solución de confiemos en el siguiente --en referencia al actual monarca, Felipe VI--. Eso se dijo hace 40 años. La política no es confiar moralmente, sino tener instituciones fuertes y sólidas que impidan que esto suceda", ha explicado.

"REACCIONAR" ANTE LA DESINFORMACIÓN

Preguntado por la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Garzón ha defendido "hablar con todos" pero ha recordado que el Ejecutivo tiene "preferencias" ante unas cuentas públicas que pretenden dar una "señal de estabilidad" desde la "protección social", el abandono de las "políticas neoliberales" y la reindustrialización del país. Por ello, ha recalcado el "sostén de la mayoría de la investidura" aunque ha dado la "bienvenida" a otros "apoyos adicionales".

Sobre el plan contra la desinformación planteado por el Gobierno, el líder de Izquierda Unida ha apuntado no se pretende "controlar, ni intervenir, ni sanciones" contra periodistas o medios de comunicación, sino abrir un "procedimiento" para "reaccionar" ante las noticias falsas y defender una "información veraz" para la ciudadanía.