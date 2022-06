'Génova' confía en atraer a más votantes del PSOE en la recta final y cree que el discurso de Olona ayuda al PP

En el PP repasan algunas elecciones francesas, en las que electores socialistas apostaron por los conservadores para frenar a Le Pen

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La dirección nacional del PP confía en atraer a más votantes del PSOE en la recta final de campaña de las elecciones andaluzas y considera que el discurso de la candidata de Vox, Macarena Olana, ayuda a "la causa de Juanma Moreno" tras su insistencia en entrar en el gobierno de la Junta, según señalan a Europa Press fuentes 'populares'

"Si tan sólo necesita un escaño o la abstención de Vox para ser presidente, no lo va a ser si Vox no está dentro del Gobierno, y no es una cuestión de cargos públicos, sino de que o estamos dentro o no cumple lo firmado", espetó Macarena Olona al candidato del PP, Juanma Moreno, durante el segundo debate televisivo organizado por Canal Sur.

En la cúpula del PP consideran que la intervención de la candidata de Vox en ese duelo televisivo no sirvió para que lograse un voto más de los que ya tenía. Por el contrario, fuentes 'populares' sostienen que con su actitud "empujó a muchos indecisos a dar una mayoría" al PP-A, de forma que Juanma Moreno no dependa de los de Santiago Abascal.

En las filas del PP están convencidos que hay un nicho de electores socialistas moderados que, ante ese órdago, pueden apostar por Moreno en los comicios del domingo y ése será uno de los ejes clave de la estrategia del Partido Popular en esta recta final.

Además, fuentes del PP argumentan que cada vez más votantes del PSOE dan por hecho que Juan Espadas "no va a llegar" y que Moreno repetirá como presidente de la Junta. Dado que tienen claro que su candidato no va a ganar, "su segunda mejor opción" es un gobierno "estable" presidido por el PP sin Vox, añaden las fuentes consultadas.

EL PP MIRA LOS EJEMPLOS DE FRANCIA

En 'Génova' miran estos días lo que ocurrió en Francia en varias citas electorales, como por ejemplo cuando el socialista Lionel Jospin quedó apeado en la primera vuelta de las presidenciales de 2002 y llamó a impedir una victoria del Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen en segunda vuelta, apostando por la UMP de Jacques Chirac.

Un episodio similar se produjo en las elecciones regionales de 2015 cuando tras la victoria del Frente Nacional, el entonces primer ministro, el socialista Manuel Valls, llamó a los electores a votar por Los Republicanos, el partido conservador de Nicolas Sarkozy.

Los 'populares' confían en que los votantes socialistas sigan el ejemplo de Francia y paren los pies a Vox, un partido que logró 12 escaños en las elecciones de 2018 y al que ahora todas las encuestas dan una subida, llegando a 20 diputados en las más favorables. "Los indecisos, que escuchen a Olona", recalcan fuentes del PP.

BÁRCENAS Y LA QUERELLA CONTRA RAJOY

En la cúpula del PP destacan "la casualidad" de que en la última semana de campaña andaluza vuelvan al foco informativo el extesorero Luis Bárcenas --por el recurso para revocar la condena al PP como responsable civil subsidiario-- o el expresidente Mariano Rajoy por una investigación de la justicia andorrana de la 'Operación Cataluña'.

"No es el estilo de Sánchez utilizar todo para desgastar al PP", aseguran con ironía fuentes 'populares', que creen que estos temas ya "no quita votos" a Moreno a estas alturas y el fin último es intentar movilizar al votante socialista.

En la cúpula del PP están seguros de que sus votantes respaldan a Feijóo en su decisión de desvincularse por completo de Bárcenas, después de que el partido anunciase que retiraba el recurso en el que se pedía la absolución del extesorero por las obras de 'Génova' para revocar la condena al PP como responsable civil subsidiario porque la "estrategia jurídica choca con la "lógica política".

Este martes se ha conocido que la justicia andorrana investiga a Rajoy y sus exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz por su presunta relación con los intentos de conocer "mediante vías ilegales" información bancaria secreta de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, así como del exvicepresidente Oriol Junqueras, dentro de la conocida como 'operación Cataluña'.

FEIJÓO VUELVE ESTE MIÉRCOLES Y JUEVES A ANDALUCÍA

Feijóo regresará este miércoles y jueves a Andalucía, donde tiene programados actos en Almería y Jaén, respectivamente. En concreto, mañana arrancará la jornada en El Ejido, donde visitará Indasol y mantendrá un encuentro con empresarios del sector agrícola acompañado por el coordinador general del PP, Elías Bendodo.

Luego el líder del PP se desplazará a la empresa Kimitec en el municipio de Vícar y a última hora de la tarde participará en un mitin junto a Ramón Fernández Pacheco, Javier Aureliano y Carmen Crespo.

Este martes el vicesecretario de Institucional del PP ha asegurado que los debates televisivos "han sido lo suficientemente expresivos" para que los andaluces tomen una decisión de ver a Moreno "en condiciones de formar gobierno" o "sometido por alguno de los participantes de ese debate".

Pons ha recalcado que "parece claro" quién va a gobernar en Andalucía y que "los andaluces tendrán que decir el cómo". "Creo que lo que tendrán que decidir los andaluces es si al presidente Juanma Moreno se le da la oportunidad de poder formar un Gobierno o se le coloca en una posición de ingobernabilidad y en una situación de dificultad para formar gobierno", ha declarado Pons en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press.