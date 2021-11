'Génova' se reafirma en su estrategia y minimiza las encuestas que dan una caída al PP tras el enfrentamiento con Ayuso

Cree que la consigna de silencio está ayudando a rebajar la tensión y pide respetar los plazos marcados como hacen otras CCAA.

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La dirección nacional del PP se reafirma en su estrategia de silencio tras la batalla interna por el control del Partido Popular en Madrid y resta trascendencia a las encuestas que dan una ligera caída al PP tras el enfrentamiento con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, según han indicado a Europa Press fuentes de la cúpula del partido.

Después de varias semanas convulsas por el choque entre Ayuso y 'Génova', varias encuestas difundidas esta semana por distintos medios de comunicación --'La Razón', 'El Español', 'El Confidencial' y 'OK Diario'-- apuntan a que la división interna empieza a pasar factura al PP de Pablo Casado, que reduce un poco su margen con el PSOE en comparación con sondeos publicados meses anteriores.

De esta forma, según esos datos, la crisis con Ayuso ya comenzaría a penalizar al PP, si bien seguiría siendo el partido que más crece en comparación con las últimas elecciones generales al superar los 120 escaños frente a los 89 que logró en noviembre de 2019.

Sin embargo, fuentes de la dirección nacional del PP no creen que Pablo Casado se esté desgastando por esta crisis interna ni que se haya frenado su avance electoral. "No me creo esas encuestas", señalan estas fuentes a Europa Press.

La lectura que hacen en 'Génova' de esas encuestas es que vienen a confirmar la tendencia ascendente del partido y que el cambio de ciclo es "imparable". Según subrayan, los españoles quieren un cambio en el Gobierno de España.

FEIJÓO, A FAVOR DEL TIQUE AYUSO-ALMEIDA

La cúpula del PP no quiere seguir alimentando la polémica y recalca que se mantendrá firme en la directriz de silencio que ha dado el presidente del partido. Ni siquiera quieren entrar a valorar las declaraciones del presidente de la Xunta, Alberto Núñez-Feijóo, tildando de "muy inteligente" apostar por el "tique Ayuso-Almeida" porque es "imbatible".

"No vamos a hablar de esto hasta que se convoque el congreso regional del PP de Madrid", recalcan fuentes de la dirección del PP, que insisten en que no se puede seguir incitando este debate cuando ese cónclave "no se va a convocar hasta dentro de cinco meses mínimo". A su entender, en este momento hay que centrarse en hacer oposición al Gobierno de Pedro Sánchez.

Otras fuentes de la dirección del PP rechazan que Pablo Casado o Teodoro García Egea tengan que hacer "gestos" a Ayuso en este momento e insisten en que hay que aparcar las declaraciones públicas para que se rebaje la tensión y baje el suflé, algo que, a su juicio, se está consiguiendo a pesar de que las informaciones periodísticas están "derrochando un gran talento literario" y se hacen eco de "obviedades".

En 'Génova' están molestos por las prisas que tiene Isabel Díaz Ayuso por adelantar el congreso regional y llaman a respetar los plazos marcados por la Junta Directiva Nacional, como han hecho otras comunidades y presidentes autonómicos del partido.

"Aquí nunca ha dicho nadie que ella no pudiera ser presidenta. Había un acuerdo maravilloso, que el congreso se celebre en el primer semestre del año", añaden fuentes de la dirección del PP, que avisan: "Génova no puede sentirse condicionada ni prisionera de nadie".

EL EQUIPO DE AYUSO, SOBRE ALMEIDA: "NADIE HA PROPUESTO NADA"

Desde la Puerta del Sol tampoco han entrado a valorar las informaciones a favor de una candidatura de consenso que incluya a Allmeida ni las declaraciones de Feijóo. "Nadie ha propuesto nada", han señalado a Europa Press fuentes próximas a la presidenta madrileña.

Estas semanas, el equipo de Ayuso ha apostado como 'número dos' del PP de Madrid por Alfonso Serrano, actual portavoz del partido en la Asamblea de Madrid y director de la campaña electoral del 4 de mayo.

En las últimas semanas, Ayuso ha sacado pecho de su buena relación con el alcalde José Luis Martínez-Almeida, al que se refiere como su 'partner'. Hace dos días, confesó que ambos tienen "química" y que no hay ninguna declaración pública ni privada donde no se hayan apoyado.

Es más, dijo que son un "tándem no solo muy bueno en las encuestas y en las urnas" sino que han dado su "vida por Madrid" y están centrados "en lo importante". Y señaló que de lo que han hablado es que se mantendrán "unidos" pase lo que pase". "En mi equipo siempre estaría él", agregó Ayuso durante su visita a 'El Hormiguero' en Antena 3.