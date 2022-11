Geroa Bai rechaza que "Chivite lleve la conmemoración del 40º aniversario de la LORAFNA a Madrid"

La coalición anuncia que como formación política no asistirá el próximo lunes al acto que se celebrará en el Senado

PAMPLONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai ha rechazado que la presidenta de Navarra, María Chivite, "haya decidido llevar la conmemoración del 40º aniversario de la LORAFNA a Madrid" y ha anunciado que, "desde el respeto institucional", como formación política no asistirá el próximo lunes, 28 de noviembre, a la celebración que tendrá lugar en la Cámara Alta.

Según ha indicado la coalición en una nota de prensa, es "incomprensible que la primera y por ahora única celebración del 40º aniversario del Amejoramiento por parte del Ejecutivo foral se vaya a celebrar fuera de la Comunidad foral".

A su juicio, "no se sostiene que una conmemoración de estas características se vaya a celebrar en el Senado, aún más si tenemos en cuenta que la LORAFNA no deviene de la Constitución Española sino de los derechos históricos de los territorios forales, tal y como lo recoge la Disposición Adicional Primera de la Carta Magna".

"No entendemos que no se aproveche esta conmemoración para hacer partícipe a la sociedad navarra de esta celebración y por el contrario se traslade a Madrid, cuando a lo largo de estos 40 años hemos asistido a un prolongado incumplimiento del Amejoramiento por parte del Estado, al no transferir competencias que en 1982 se fijaron como propias en Navarra y se ha tratado de laminar nuestro autogobierno a través de la legislación básica y de innumerables recursos de inconstitucionalidad a leyes emanadas de la Cámara foral", han subrayado desde la coalición.

Por último, Geroa Bai ha remarcado que "más allá de celebraciones, el 40 aniversario de la LORAFNA debiera servir para fortalecer el autogobierno de Navarra desde la realidad actual". "Es más que necesaria su actualización ante las profundas transformaciones sociales y económicas de estas últimas décadas, así como impulsar todas las medidas necesarias para el pleno desarrollo de las competencias establecidas en el Amejoramiento, lo que conlleva la asunción de las competencias no transferidas", han subrayado.