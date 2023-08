Gibraltar pide explicaciones a España por cambios en control de pasaportes en la Verja y amenaza con represalias

La medida afectaría a los trabajadores transfronterizos españoles, que deberán mostrar documentos de viaje válidos



MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Gibraltar ha pedido explicaciones este viernes al de España por el nuevo régimen de control de pasaportes en la Verja que denuncia que se comenzó a aplicar la víspera, amenazando con represalias a partir de la próxima semana si no obtiene respuesta o esta no es satisfactoria.

En un comunicado, el Ejecutivo gibraltareño ha denunciado que "las autoridades fronterizas españolas iniciaron ayer, sin previo aviso, un nuevo régimen de control de pasaportes en la frontera".

Según ha explicado, se está procediendo a escanear "un número significativo de pasaportes, incluidos los de los titulares de la tarjeta roja de residente en Gibraltar e incluso de algunos ciudadanos españoles". Además, ha añadido, también se estarían escaneando algunos documentos de identidad.

Dado el mayor número de personas que cruzan la Verja durante el verano para visitar el Peñón, la medida "ha provocado largas colas y considerables molestias a miles de personas que llegan a Gibraltar, la gran mayoría de las cuales son de hecho españolas", ha denunciado.

Así las cosas, el Gobierno que encabeza Fabián Picardo ha dicho que ya ha pedido "una aclaración a España" y el Gobierno británico también se dispone a hacer lo propio y ha dejado claro de que "en caso de que no se obtenga ninguna explicación, o de que la explicación no sea razonable", "actuará de forma recíproca y gradual a partir de la próxima semana".

En concreto, ha especificado, esto supondría que los trabajadores transfronterizos que no estén cubiertos por el Acuerdo de Retirada por el que Reino Unido abandonó la UE deberán contar con documentos de viaje válidos que deberán mostrar a su entrada en el Peñón a diario, junto con sus documentos de identidad.

"El Gobierno lamenta profundamente esta situación, que se produce tras la acción emprendida por España, de la que aún no se ha recibido ninguna explicación", ha asegurado, recalcando que "no dudará en aplicar nuevas medidas de escaneado de pasaportes y documentos de identidad, y otras medidas si fuera necesario, para los ciudadanos no británicos, así como en aplicar nuevos protocolos de gestión de colas, si no se producen cambios".

La denuncia gibraltareña se produce después de que en los últimos días se hayan producido varios actos de hostigamiento contra pescadores andaluces por parte de las fuerzas de seguridad de la colonia británica en aguas que Gibraltar reclama como propias pero que España no reconoce y reivindica su soberanía.

Varios dirigentes del PP, entre ellos el alcalde de Algeciras y senador 'popular', José Ignacio Landaluce, han denunciado la situación y pedido al Gobierno que se pronuncie al respecto, si bien por el momento no ha habido ninguna reacción oficial del Ejecutivo en relación con estos hechos.