El Gobierno aclara que la mesa pactada con ERC no es la Comisión bilateral ya existente

Actualizado 08/01/2020 12:38:03 CET

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aclarado este miércoles que la mesa de diálogo sobre el conflicto en Cataluña pactada con ERC no es la Comisión bilateral entre el Ejecutivo español y el Govern catalán ya existente y prevista en el Estatut.

Así lo señalan fuentes gubernamentales a Europa Press después de que la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, haya descrito la nueva mesa pactada con ERC como "una comisión bilateral que está en el Estatuto de Cataluña como está en otros estatutos de las Comunidades Autónomas de nuestro país".

"Así que en términos exactamente igual que recogen otros estatutos nos sentaremos ambos gobiernos para hablar ¿de qué? Políticamente de una situación insostenible en Cataluña no sólo para quienes no son independentistas sino para la inmensa frustración que le han provocado los independentistas a una parte del independentismo al que le dijeron 'esto va a llegar mañana y se puede hacer legalmente' y no es así", ha desarrollado en una entrevista en Los Desayunos de TVE, recogida por Europa Press.

Fuentes de su departamento han explicado posteriormente que la vicepresidenta se refería a que la relación de bilateralidad del Gobierno central con las Comunidades Autónomas no es algo nuevo sino que lo recogen otros Estatutos de autonomía, no sólo el catalán, y han querido dejar claro que el acuerdo alcanzado con ERC para la investidura se mantiene en los mismos términos.

El documento pactado entre el PSOE y ERC acuerda la "creación" de una "mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo para la resolución del conflicto político", esto es, un instrumento nuevo que, precisa el documento, iniciará sus trabajos en el plazo de quince días desde la formación del Gobierno en España.