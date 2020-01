ERC replica a Calvo que la mesa de negociación "en ningún caso se enmarca" en la Bilateral

Actualizado 08/01/2020 12:54:49 CET

El Gobierno aclara que la mesa pactada con ERC no es la Comisión bilateral ya existente

ERC ha replicado este martes a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, que la mesa de negociación que han acordado con el PSOE para facilitar la investidura de Pedro Sánchez "en ningún caso se enmarca en la Comisión Bilateral" Estado-Generalitat prevista en el Estatut, han explicado fuentes republicanas.

En una entrevista en Los Desayunos de TVE, recogida por Europa Press, Calvo ha circunscrito la mesa diálogo pactada a "una comisión bilateral que está en el Estatuto de Catalunya como está en otros estatutos de las Comunidades Autónomas de nuestro país".

Las mismas fuentes consultadas por Europa Press han insistido en que "la mesa de negociación es de nueva creación como recoge el acuerdo entre el PSOE y ERC, y en ningún caso se enmarca dentro de la comisión bilateral".

"Ya sabemos que Carmen Calvo no estuvo en las negociaciones y puede que no lo sepa, pero no costaría nada que se leyese el acuerdo antes de hacer declaraciones", han reprochado

Así, han atribuido las afirmaciones de Calvo al desconocimiento, y advierten de que, de no ser así, "sería un muy mal inicio de la legislatura", ya que creen que no se debería volver atrás y hablar de asuntos que ya están acordados.

El documento pactado entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez acuerda la "creación de una mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo para la resolución del conflicto político", esto es, un instrumento nuevo.