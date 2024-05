El Gobierno Armengol insinúa que el equipo de Prohens forzó que decayera la reclamación a la trama Koldo: Algo pasó

El PP sitúa a Negueruela como "el responsable" del "pufo" y le culpa de "defender" la trama, mientras que Vox le acusa de mentir

MADRID 13 (EUROPA PRESS)

El que fuera portavoz del Gobierno de la socialista Francina Armengol en Baleares, Iago Negueruela, ha insinuado en el Congreso que el Govern 'popular' de Marga Prohens forzó que decayera el expediente que habían iniciado para reclamar a Soluciones de Gestión 2,6 millones de euros por haber recibido mascarillas de inferior calidad a las que habían comprado. "Imagino porque algo grave sucedió", ha dejado caer.

En concreto, ha señalado que el actual director general del Instituto Balear de Salud, Javier Ureña, actuó por su "cuenta y riesgo" cuando el 20 de marzo de este año, "sin informes jurídicos y sin apoyo de la Abogacía del Estado", desistió del expediente que había heredado en el traspaso de poderes de agosto.

Durante su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga los contratos de emergencia en pandemia, Negueruela ha mencionado en varias ocasiones el auto de la Audiencia Nacional sobre el 'caso Koldo' en el que, basándose en escuchas telefónicas a los principales implicados, se concluye que las supuestas presiones que la trama hizo sobre el actual Gobierno balear, de la 'popular' Marga Prohens, podrían haber "surtido efecto" porque la reclamación que había iniciado el ejecutivo anterior se había dejado caducar.

EL PP ASUMIÓ EL EXPEDIENTE EN AGOSTO

Negueruela ha recordado que la propuesta de inicio de esa reclamación se firmó el 6 de julio de 2023 (todavía con el PSOE en el Gobierno) y que, el 24 de agosto (ya con el PP), Ureña asume ese documento. "Hace bien su trabajo y asume la propuesta del Gobierno anterior", ha destacado el compareciente, subrayando también que esa reclamación era por 2,6 millones y no por los 3,7 que costaron todas las mascarillas porque sólo se reclamó la diferencia de precio ya que se pagó por material de mayor calidad que el recibido.

Según su relato, el 17 de octubre de 2023 el expediente de reclamación se notifica a la empresa, Soluciones de Gestión presenta sus alegaciones el 6 de noviembre, pero el Ejecutivo de Prohens ya ni les contesta. "Desde entonces no hacen nada, dejan el expediente en un cajón y muere ahí", ha dicho Negueruela.

A su juicio, cuando en febrero de 2024 estalla el caso, "montan un nuevo expediente y ahora tienen abierto un proceso penal". "Es Prohens la que tiene que dar explicaciones", ha asegurado el compareciente.

KOLDO SE OCUPÓ DE QUE NO FUERA A MÁS

Negueruela ha incidido en que, según el citado auto de la Audiencia Nacional, el 18 de octubre de 2023, el empresario Juan Carlos Cueto le entregó a Koldo García Izaguirre el expediente iniciado en Baleares por el que se reclamaban 2,6 millones de euros a Soluciones de Gestión y éste último le dice que ya han hablando con el "actual Gobierno" para que el asunto "se quede así".

Según ha detallado Negueruela a instancias del PSOE, la nueva resolución que firma Ureña el 20 de marzo --un mes después del estallido del 'caso Koldo'-- no se ajusta a Derecho porque la firma "en solitario", sin apoyo de la Abogacía y sin informes jurídicos.

"Desiste de la reclamación el 20 de marzo, un mes después de que haya salido todo. Dicen que igual no ha caducado, pero que van a desistir y yo creo que la única motivación de esa resolución es no situarse en el 18 de enero, en los plazos que dice la Audiencia Nacional. El señor Ureña no consigue a nadie en la comunidad autónoma que le firme un informe que sustente lo que está diciendo, por eso lo hace por su cuenta y riesgo", ha comentado Negueruela, recordando que el 18 de enero fue cuando caducó el expediente de reclamación iniciado por el anterior equipo de gobierno.

HAN ASUMIDO UNA RESPONSABILIDAD CONTABLE ENORME

"Desiste de un expediente de una cantidad administrativa sabiendo que asume una responsabilidad contable enorme sólo por el hecho de no situarse en el 18 de enero. Con ese objetivo fabrica un expediente, lo firma sin apoyo técnico, sin apoyo jurídico, y lo asume. ¿Por qué? Pues me imagino porque algo grave ha sucedido porque para asumir lo que está asumiendo es que lo que ha sucedido debe ser mucho peor", ha deslizado.

Negueruela y el diputado del PP José Vicente Marí se han enzarzado en una discusión sobre esta reclamación acusándose mutuamente de fabricar "bulos" sobre la misma. Según Marí, desde que contrataron con Soluciones de Gestión, el gobierno de Baleares "todo lo que ha hecho ha sido proteger a la trama". "Usted ha venido a defender a la trama, a hacerse uno con la trama", le ha soltado.

El compareciente le ha dejado claro que él "nunca" ha hablado con Koldo García Izaguirre, que las mascarillas que compraron "no eran fake" y que eran válidas para el uso domiciliario para el que se adquirieron --pero no para uso como equipos de protección hospitalarios-- y que se compraron para tener 'stock', con el objetivo de garantizar que Baleares se podía ir sumando a las distintas fases de la desescalada porque era vital para la economía de las islas.

También ha rebatido que Transportes "avalara" a Soluciones de Gestión y ha asegurado que cuando contrataron con ella la empresa ya contaba con "certificados" que aseguraban que contaban con las garantías necesarias. "Se revisó su solvencia, por supuesto", ha dicho, subrayando también que el certificado que se emitió para dar por recibido el material, no impedía presentar una reclamación posterior.

Después de la primera intervención de Negueruela, el PP le ha situado como el "responsable número uno del pufo de 4 millones de euros" a esta trama de Koldo García, insistiendo en denunciar lo que considera que son "bulos". "Ha venido a defender la trama", ha denunciado el portavoz 'popular' en varias ocasiones.

Por su parte, el diputado de Vox Jorge Campos se ha centrado en preguntar a Negueruela el uso de las mascarillas contratadas con la empresa vinculada al caso Koldo, a lo que el exportavoz del Gobierno de Armengol ha contestado defendiendo que eran para uso extrahospitalario, escúdandose en lo que dice en la documentación.

Sin embargo, el parlamentario de Vox le ha acusado de mentir en varias ocasiones, denunciando que, bajo su punto de vista, también lo había hecho anteriormente el otro compareciente, el ex director general del Servicio de Salud de las Illes Balears (IB-Salut) Manuel Palomino.

NI CONOCÍA NI HABLÓ ON KOLDO

Durante su comparecencia, el actual portavoz de los socialistas de Baleares ha repetido en varias ocasiones que no habló con Koldo García y que tampoco lo conocía personalmente ya que, según ha explicado, nunca charló con él.

Al ser preguntado por qué Baleares y Canarias sí que contrataron con la empresa Soluciones de Gestión y otras comunidades no lo hicieron, Negueruela ha defendido que las islas tienen una "logística más compleja".

"Hay sedes logísticas en la Península que tienen muchos más canales de comercialización, tienen más vías que no solo son la vía aérea. Tienen camiones, tienen trenes, tienen formas de acceder a material a través de otro tipo de empresas, mucho más fácil que nosotros, que además sabe que nos dedicamos más al sector turístico que tener capacidad de programar fábricas para hacerlo", ha sentenciado.