El Gobierno de Ayuso ve a Sánchez como el "presunto autor intelectual" del "delito cometido" por el fiscal general

PINILLA DE BUITRAGO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha señalado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el "presunto autor intelectual" del "delito" cometido por el fiscal general del Estado, Álvaro García-Ortiz, que está siendo investigado por el Tribunal Supremo por supuestamente haber revelado secretos y datos personales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Así ha respondido el consejero madrileño a las preguntas de los periodistas, en un acto en la localidad de Pinilla de Buitrago, en el que ha asegurado que ve a Sánchez como al "presunto autor intelectual", al "cerebro presuntamente del delito que ha cometido el fiscal general del Estado, que es revelación de datos de un particular y por el que ha sido imputado". En este sentido, ha reiterado que este "ha sido imputado porque ha seguido instrucción del presidente del Gobierno".

Acto seguido, ha afirmado que el presidente del Gobierno está "nervioso", y que por eso ha pedido la dimisión de Ayuso: "Está muy nervioso porque no soporta que la presidenta de la Comunidad de Madrid le coloque frente a su espejo. Un espejo donde lo que se refleja es un presidente acorralado por los casos de corrupción que están llegando a su partido, que están llegando presuntamente también a su familia, a su persona, a su Gobierno".

García Martín también ha sostenido que en ese espejo lo que se ve es "un presidente que es rehén de sus socios en La Moncloa", que le han pedido "sacar a los presos de ETA a la calle a cambio de los votos que necesita" así como poner sobre la mesa "una ley corrupta, como es la Ley de Amnistía para perdonar a aquellos que dieron un golpe de Estado".

Frente a esto, el titular de Presidencia ha situado a la presidenta de la Comunidad, quien "no solo gestiona una comunidad puntera como Madrid, sino que no se calla ante lo que sin duda es el peor presidente de la historia de la democracia". "El presidente Sánchez lo sabe y no lo soporta", ha zanjado.