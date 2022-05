El Gobierno carga contra Juan Carlos I por su visita a Sanxenxo: "Ha perdido la oportunidad de pedir disculpas"

Cree que el viaje daña la imagen del Emérito y que los españoles se han sentido "defraudados" por los actos que se han "demostrado"

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha criticado este lunes al Rey Emérito, Juan Carlos I, por la visita que ha realizado este fin de semana a la localidad de Sanxenxo (Pontevedra) y ha señalado que ha perdido la oportunidad de pedir perdón a los españoles y dar cuenta de los hechos "nada éticos" ni "ejemplares".

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Rodríguez ha indicado que los españoles esperaban las disculpas de Juan Carlos I, que la sociedad y la democracia las merecen y que debería haber aprovechado esta visita para "dar cuenta" de las "acciones" que se han conocido durante este tiempo y que a su juicio no son compatibles con la "transparencia" y la "ejemplaridad" que le corresponden.

Así, ha añadido que esta visita daña la imagen del Rey Emérito, dado que los españoles "creyeron en su trabajo" al frente de la Casa del Rey en tiempos "muy difíciles" de transición y democratización del país pero "se han visto defraudados" por estos actos que se han demostrado, según ha afirmado. "Creo que ha perdido la oportunidad de dar la respuesta que esperan los españoles y merece la democracia", ha apuntado.

LE REPROCHA QUE LA VISITA FUERA PÚBLICA

Además, ha defendido la labor del actual monarca, Felipe VI, que según la opinión del Gobierno "está haciendo todo lo que tiene que hacer" respecto a la ejemplaridad de la institución. "Quien no lo está haciendo es su padre Juan Carlos I", ha continuado. Además, ha recordado que el Gobierno aprobó hace una semanas un real decreto para que la Casa del Rey se someta al control del Tribunal de Cuentas.

En la misma línea ha recordado que el propio Emérito señaló en una reciente carta que quería volver a España aunque sabiendo que debía trabajar para facilitar la tarea del actual monarca y que por tanto esas visitas se iba a hacer "en el ámbito de la privacidad", apuntó la portavoz, también "para protegerse a sí mismo" y este momento de su vida. "Seguramente eso que escribió sería lo que tendría que estar haciendo en estos momentos", ha lanzado.

Además, al ser preguntada por el avión privado en el que el Rey Emérito viajó desde Abu Dabi hasta Vigo, y quien ha corrido con los gastos, ha sostenido que la Casa Real ha enmarcado la visita como "privada" y en esos términos tiene conocimiento el Gobierno, si aportar más detalles.

REUNIÓN PADRE HIJO

Sin embargo, ha opinado que debería ser el propio Juan Carlos I quien aporte esas explicaciones. En ese sentido, le ha mandado un nuevo reproche: "Podía haber sido mucho mas cuidadoso en esta primera visita a nuestro país", ha indicado.

Respecto al encuentro que mantendrán este mismo lunes Juan Carlos I y Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, la portavoz del Gobierno ha señalado que se circunscribe al ámbito privado y que estará marcado por "la relación padre hijo", ha afirmado.

AL PP LE CUESTA RECHAZAR ESTOS COMPORTAMIENTOS

Por otro lado, al ser cuestionada sobre si piensa que el PP se ha mostrado comprensivo con el comportamiento de Juan Carlos I, Isabel Rodríguez ha señalado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha reprobado estos hechos ni tampoco otros como el caso Kitchen. En este sentido le ha reprochado que no se haya pronunciado contra los hechos juzgados y tampoco contra los últimos audios en los que se escucha a la ex 'número dos' del PP, María Dolores de Cospedal junto al comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Así, ha indicado que hay partidos a los que les cuesta rechazar este tipo de comportamientos y que desde el Gobierno echan en falta que se repruebe cualquier acción de falta de ejemplaridad, hechos delictivos o poco éticos. "He visto reacciones en el PP que no se corresponden con esa España que nos demanda más honradez", ha zanjado.

Finalmente, respecto a la petición de su socio de Gobierno Unidas Podemos para acabar con la inviolabilidad del Rey, ha indicado que "hay que ser realista" con las expectativas que se establecen y les ha recordado que para acometer una reforma de ese calado es necesario el apoyo del PP. "Creo que antes de avanzar en esa dirección hay que forjar los acuerdos básicos y en eso está el Gobierno", ha finalizado.