El Gobierno confirma que Sánchez no comparecerá en el Senado al menos hasta septiembre

La Cámara celebrará la semana que viene su último Pleno y no prevé más actividad en las siguientes siete semanas

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha confirmado al Senado que el presidente, Pedro Sánchez, no comparecerá en la Cámara Alta hasta después del verano, a partir de septiembre, por lo que no cumplirá con su propia iniciativa de convocar un Pleno monográfico con los senadores sobre la pandemia por coronavirus.

La vicepresidenta primera del Senado, Cristina Narbona, ha asegurado que la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes dará en septiembre una fecha a la Cámara, para que esa comparecencia tenga lugar en ese mes o en adelante. La "prioridad" en julio, ha explicado el Gobierno, es cerrar la negociación en la Unión Europea sobre el reparto del fondo para la reconstrucción social y económica tras la Covid-19.

Sánchez se comprometió a acudir al Senado para mantener un debate sobre la pandemia en un Pleno antes de agosto, pero la agenda le va a impedir participar en esta sesión así como acudir al Pleno de la semana que viene, el día 14 de julio, último que celebra el Senado. En el orden del día se incluirán preguntas al Gobierno, que responderán vicepresidentes y ministros aún por determinar, pero no el presidente.

La ausencia de Pedro Sánchez ha sido muy criticada por el portavoz del PP en la Cámara, Javier Maroto, que ha acusado al presidente de "mentir" a la institución. Ha recordado que Sánchez "dejó la silla vacía" en la Comisión General de Comunidades del Senado que se convocó sobre el coronavirus, en la que participó Carolina Darias, ministra de Política Territorial, y que ofreció a cambio esta comparecencia monográfica que ahora tampoco se va a producir. "Le incomoda explicar las cosas", ha agregado.

CIERRE DEL SENADO

El Pleno de la semana que viene durará dos días, 14 y 15 de julio, incluirá sesión de control al Gobierno, debate de mociones y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por el Congreso y pendiente de ratificar por el Senado.

Con esta sesión terminará la actividad parlamentaria en la Cámara hasta septiembre porque no está previsto de momento celebrar ninguna sesión. Los grupos no han decidido todavía si volverán a celebrar un Pleno en la segunda semana de ese mes o en la tercera, lo que significa que la institución no retomará el trabajo en al menos siete semanas.

El Pleno de la semana que viene se celebrará todavía con restricciones de aforo por el coronavirus y se permitirá la presencia a la vez del 60 por ciento de los 265 senadores. Tendrá lugar además en la Sala Europa, porque en el hemiciclo se van a sustituir los aparatos de votación de los escaños.