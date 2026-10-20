El Gobierno considera que el posible acuerdo con Vox en el Senado constata que "el PP ya es ultraderecha"

El ministro de Agricultura, Luis Planas, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 20 de octubre de 2026, en Madrid (España - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno critica el posible acuerdo de alianza entre PP y Vox para las candidaturas al Senado en las elecciones del 29 de noviembre y considera que constata que ya no existen diferencias entre los partidos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

En el Ejecutivo consideran que este posible pacto, que en estos momentos se está negociando entre ambas formaciones según admitió el propio Feijóo, les da la razón y demuestra que PP y Vox cada vez están más cerca en sus discursos y sus postulados.

Fuentes de Moncloa señalan que ahora se refrenda lo que llevan tiempo denunciando, que no hay ninguna diferencia entre ambas formaciones y refleja "la terrible realidad", que el PP "ya es ultraderecha", sostienen.

Aunque todavía no está clara la fórmula que elegirán los partidos de la derecha para materializar esta alianza, en el Gobierno sospechan que incluirán a diputados de Vox dentro de las siglas del PP o habrá circunscripciones en las que una de las dos formaciones no se presente para dejar vía libre a la otra. En todo caso, consideran que el mensaje que se traslada a los ciudadanos es que da lo mismo a qué formación voten.

Feijóo ha admitido este lunes las conversaciones con Vox para buscar una mayoría con Vox en la Cámara Alta porque, según ha dicho, sería "un error facilitar al sanchismo" el control del Senado después de que el PSOE se incluyeran en una coalición con Frente Amplio para arrebatar al PP la mayoría absoluta que logró en 2023.

Este martes la portavoz del Gobierno ha sido interrogada al respecto en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, pero ha evitado pronunciarse para evitar una posible multa de la Junta Electoral Central (JEC), que ya impuso una multa al presidente Pedro Sánchez por declaraciones electoralistas desde Moncloa.

"Por el respeto máximo a la Junta Electoral no puedo hacer ninguna manifestación en cuanto a lo que me ha preguntado de los posibles acuerdos del PP con Vox y tampoco referencias a lo que se dice en los mítines", se ha excusado.