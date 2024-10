El Gobierno desdeña la propuesta de PP y Vox para simplificar las leyes y que estas sean más fáciles de entender

El PP defiende desarrollar un decreto al año para simplificar la legislación existente

PSOE y Sumar, socios del Gobierno de coalición, han desdeñado la propuesta de PP y Vox para simplificar las leyes con el objetivo de que estas sean más fáciles de entender para la ciudadanía y así mejorar la eficiencia de la gestión pública.

En un debate en el Congreso sobre gestión pública y gobernanza, las cuatro principales fuerzas políticas del país se han posicionado sobre el papel que juega el legislativo en la gestión pública.

Tanto PP y Vox se han alineado en la necesidad de reducir las leyes y hacer que estas sean más asumibles para la sociedad. El portavoz económico de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha defendido la conveniencia de "simplificar y reducir la maraña legislativa", dando paso a "normas sencillas" y de "fácil comprensión" para la sociedad.

En esta línea, ha criticado la burocracia de muchos trámites que se realizan en la administración pública, por lo que ha insistido en su idea de que la legislación se base en la "simplicidad" y así aportar más seguridad jurídica y bienestar a la población.

"NO HAY QUE GASTAR MÁS, SINO GASTAR MEJOR"

El coordinador de Economía del PP, Juan Bravo, ha subrayado la importancia de gestionar bien los recursos públicos de acuerdo a un equilibrio presupuestario que no aboque a "gastar lo que no tienes". "No gastar más, sino gastar mejor", ha dicho durante su intervención.

Bravo ha hecho hincapié en este punto, ya que la deuda que se genere por el posible desequilibrio la pagan las generaciones futuras con más impuestos. Por poner alguna cifra, Bravo ha señalado que, según cálculos del Instituto de Estudios Económicos, una mejor gestión pública ahoarría a las arcas públicas hasta 60.000 millones de euros.

Por eso ha defendido la iniciativa de desarrollar un decreto de simplificación legislativa de manera anual y así simplificar las leyes existentes, para unificarlas en la medida de lo posible y que estas tengan "un lenguaje más sencillo".

SUMAR DICE QUE LAS LEYES SE ENTIENDEN BIEN

La portavoz de Trabajo de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, se ha mostrado taxativa en su postura y ha remarcado que, a su juicio, no es necesario simplificar las leyes para que la ciudadanía las entienda, pues ya se entienden bien.

Eso sí, ha incidido en la importancia de flexibilizar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que esta fuera más fácil de tramitar, sobre todo en lo relativo a conseguir de 500.000 firmas para que la propuesta en cuestión llegue a las Cortes.

LA REGULACIÓN NO ES ALGO "SATÁNICO"

De su lado, la portavoz del PSOE en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elisa Garrido, ha espetado a PP y Vox que hablen de la regulación como algo "satánico" cuando en realidad es una herramienta que se puede utilizar para mejorar la vida de la gente.

"Las normativas son herramientas, igual que un cuchillo. ¿Es algo malo o algo bueno? Si es para matar es malo, pero si es para estirpar un cáncer es algo muy bueno", ha argumentado Garrido durante su intervención.