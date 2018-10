El Gobierno dice que hay dificultades "serias" para traspasar SS y Prisiones a Euskadi y no hay calendario

Publicado 25/07/2018 11:23:40 CET

El secretario de Estado de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor, ha afirmado que no hay un "calendario determinado" para transferir las competencias de prisiones y de la gestión económica de la Seguridad Social porque tienen "dificultades serias" y son asuntos "sensibles".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Sánchez Amor ha destacado los acuerdos alcanzados con el Gobierno Vasco para el desestimiento del recurso que el gabinete de Mariano Rajoy interpuso ante el Tribunal Constitucional de la Ley de Víctimas de Abusos Policiales y para no formalizar el recurso contra la Ley vasca de Presupuestos.

El secretario de Estado de Política Territorial ha indicado que no sabe si será posible que todo ello se apruebe en el consejo de ministros de este viernes y ve más probable que sea en el de la próxima semana.

En relación a las Cuentas vascas, ha señalado que es un tema que "había cambiado completamente" una vez aprobada la nueva Ley de Presupuestos del Estado que "permitía que las dos partes se pusieran de acuerdo sin mayor problema para desistir del procedimiento iniciado ante el Tribunal Constitucional" sobre las retribuciones de los funcionarios.

Por otra parte, en relación a la denominada Ley vasca de víctimas de abusos policiales, ha recordado que el Gobierno central desiste del recurso y se acuerda modificar algunos aspectos de esta norma en el Parlamento vasco.

Según ha indicado, esta ley debe estar dirigida a la "protección" de esas víctimas pero se podría interpretar que la norma, en algunos puntos, se "excedía" de ese ámbito y "entraba en lo que podía considerarse investigación judicial". "Las autoridades vascas han entendido perfectamente que, siendo el objetivo de la ley la protección de las víctimas, cualquier otra cosa que pudiera dar lugar a entenderse que se abrían o reabrían investigaciones que corresponden lógicamente al Poder Judicial", ha añadido.

Sánchez Amor ha señalado que estos acuerdos marcan el "inicio de una normalización" de unas relaciones entra ambos gobiernos que "no tenían sentido que se mantuvieran en un bloqueo permanente" en relación a los traspasos o temas de "conflictividad".

El secretario de Estado de Política Territorial ha afirmado que se han pasado unos años en los que el Estado "no conseguía acuerdos" con las autoridades vascas y ha garantizado a sus "interlocutores vascos" que "el clima ha cambiado completamente".

"Vamos a acelerar las cosas sin prejuicios, vamos a acelerar las cosas sin partir de un no para luego llegar trabajosamente a un sí, vamos a partir de un clima en el que no haya una sospecha preventiva respecto de todo lo que viene del País Vasco".

Sánchez Amor ha indicado que se va a "trabajar con toda normalidad" de manera que "no exista ningún tipo de prejuicio". "Es es el espíritu de este Gobierno, ese es el espíritu que se transmite de la primera entrevista entre el presidente Pedro Sánchez y el lehendakari, Iñigo Urkullu, y del consejero Erkoreka con la ministra Batet", ha afirmado.

Por ello, ha afirmado que se ponen "todos a trabajar" para superar, con "absoluta lealtad" los problemas que se puedan dar ahora o en el futuro.

TRANSFERENCIAS PENDIENTES

El secretario de Estado de Política Territorial ha manifestado que el espíritu será el mismo a la hora de abordar las transferencias pendientes y, aunque ha indicado que seguramente en todo no van a estar de acuerdo, ha asegurado que "partir de ese espíritu permitirá entrar a los temas sin prevenciones innecesarias". Sanchez Amor ha indicado que "lo que no es normal es que haya bloqueos, no haya reuniones frecuentes" y eso es lo que se "trata de superar con toda la decisión política y avalados por un clima que tienen que ver con la visión del PSOE de la política autonómica".

"Se trata de un nuevo clima en el que yo espero que podamos conseguir acuerdos con más facilidad que los que había en el pasado y también un clima de lealtad y de normalidad, en el que, cuando no hay acuerdo, se tratará con toda la normalidad", ha añadido.

Sánchez Amor ha afirmado que puede comprender el "escepticismo" o la "sensación" que puedan tener las autoridades vascas "tras muchos años sin progresos" en el cumplimiento del Estatuto, pero ha indicado que, "en muy pocas semanas", se han dado acuerdos con el Gobierno central y ha citado el del traspaso de dos líneas de ferrocarril Bilbao-Basauri y Alonsotegi-Barakaldo, cuya competencia fue reconocida por el Tribunal Constitucional.

Según ha indicado, lo que se pretende es "examinar todo con una normalidad que no ha existido en estos últimos años" y ha citado también la transferencia de tramos de la A-68 y AP-1 o la descatalogación del puerto de Pasaia como "de interés general".

En relación al Puerto de Pasaia, ha explicado que el jueves pasado se produjo una reunión entre la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, y el ministro de Fomento, José Luis Abalos, en el que el ministerio expuso las "dificultades" que existen y que son "de dos tipos". Esas dificultades tienen que ver con que es un Puerto que da servicio a otras comunidades y está incluido en una lista de "puertos de interés general", lo que ya impediría "por sí mismo el traspaso".

Por lo tanto, ha asegurado que son "elementos que hay que examinar" y "aparentemente es más complejo", lo que, según ha apuntado, "no quiere decir que no se vaya a entrar en su examen y con disposición".

PRISIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

En relación al traspaso de la transferencia de prisiones y de la gestión económica de la Seguridad Social, Sánchez Amor ha afirmado, en relación a la de la Seguridad Social, que desde que se redacta el Estatuto el concepto de Seguridad Social "ha cambiado mucho" y la jurisprendencia la considera como "uno de los elementos de cohesión socioeconómica del país y todo lo que significa la caja única".

Por lo tanto, ha manifestado que es una competencia que tiene "dificultades serias", al igual que sucede con prisiones, que es un "asunto sensible" y se va a examinar "con esa disposición". "Pero no estamos todavía en disposición de abrir todavía o de tener un calendario determinado", ha dicho.

Sánchez Amor ha señalado que, tras las encuentros entre los dos presidentes, se les encomendó trabajar inmediatamente en los temas de los traspasos de las citadas infraestructuras y los desestimientos de recursos y otras cuestiones que "son técnicamente complejas y políticamente sensibles" se dejaban "para una fase posterior".