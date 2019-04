El Gobierno espera que los ciudadanos tomen una "decisión clara" porque España necesita "moderación y estabilidad

Publicado 26/04/2019 15:07:01 CET

Destaca la importancia de la libertad de prensa y dice que solo con democracia puede combatirse el terrorismo

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, espera que las elecciones generales de este domingo arrojen "una decisión clara" por parte de los ciudadanos, que permita formar cuanto antes un Ejecutivo en plenitud de funciones para un país que lo que necesita es "moderación, sentido común y estabilidad".

"Naturalmente, lo que más deseamos todos es que la decisión que tomen los ciudadanos sea clara y u nuevo Gobierno pueda ponerse a trabajar cuanto antes con plenas competencias", ha dicho.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá no ha querido entrar en el "terreno peligroso" de precisar qué sería una "decisión clara", y solo ha señalado que sería aquella en la que "los ciudadanos ven ciertamente que hay una fórmula y que no hay confusión, no hay lugar a dudas, no hay que repetir elecciones".

El Gobierno estará en funciones a partir de los comicios, y su portavoz ha dejado claro que esa no es una situación "deseable", sino algo a lo que "uno tiene que someterse cuando no hay decisión clara" y que en este momento lo que España necesita es estabilidad.

Celaá ha recordado que el gobierno en funciones más largo fue el que se produjo tras las elecciones de diciembre de 2015, cuando no fue posible formar gobierno, hubo nuevas elecciones en junio de 2016 y la consecuencia fue "casi un año de impass" que rompió la media habitual en la democracia española, inferior a 40 días.

Sí ha dejado claro que el Gobierno en funciones estará dispuesto a someterse al control de las nuevas Cortes -a diferencia de lo que hizo el de Mariano Rajoy en 2016-- y ha señalado que hay una sentencia del Tribunal Constitucional al respecto.

Alegando que el Gobierno ha sido muy respetuoso con las competencias y los tiempos, ha evitado valorar asuntos de la campaña electoral, si bien, ha recordado que es conocida "la opinión de este gobierno en relación con la ultraderecha", cuando se le ha preguntado por la disposición del presidente del PP, Pablo Casado, a dar entrada a Vox en un Gobierno presidido por él.

Dos días antes de la cita electoral, la ministra ha opinado que, "tras una larga precampaña y una intensa campaña", el ciudadano tiene elementos suficientes para tomar una decisión. En este punto ha subrayado que "la libertad de prensa es fundamental" y ha aprovechado para agradecer el trabajo de los medios de comunicación, sin los cuales los "servidores públicos" difícilmente podrían hacer su trabajo.

DEMOCRACIA CONTRA EL TERROR Y EL TOTALITARISMO

También ha destacado que la jornada electoral es el momento principal de cualquier democracia, aquel en el que se expresa un derecho fundamental "en libertad", y eso le ha servido para hacer una condena del atentado terrorista de Sri Lanka, afirmando que el terrorismo busca precisamente arrebatar la libertad.

Además de dedicar un recuerdo a las dos víctimas españolas, ha recordado que España ha sufrido "el zarpazo" del terrorismo durante décadas y ha subrayado que, aunque "nunca se está completamente a salvo de la barbarie", "solo la democracia" puede aglutinar a los ciudadanos y dar fortaleza "para luchar contra el miedo y el totalitarismo".