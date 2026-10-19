El Gobierno no tiene "ningún temor" a que la violencia "sin sentido" en Francia se contagie a España

Protestas en París - Васильев Александр / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno no tiene "ningún temor" a que las escenas de violencia "sin sentido" que se han registrado en los últimos días en Francia en el marco de la ola de protestas contra el Ejecutivo puedan contagiarse a España ya que aquí todas las reformas se han llevado a cabo a través del diálogo con los agentes sociales.

Así lo ha trasladado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en declaraciones en 'Telecinco', recogidas por Europa Press, quien ha reconocido que en Francia "hay una violencia que es insoportable y que es totalmente condenable".

Para Albares, hay distinguir entre "la violencia sin sentido y descomunal de unos pocos con el legítimo derecho a ejercer el derecho de manifestación y de huelga de la inmensa mayoría de los franceses que están participando en ello".

En este sentido, ha asegurado que en el Gobierno en absoluto hay "ningún temor" a que lo que está ocurriendo en el país vecino, así como en otros países europeos, pueda repetirse en España, donde en los últimos años "se han hecho importantísimas reformas incrementando de manera histórica las pensiones, el salario mínimo interprofesional, las partidas de becas, reforzando la educación pública y la sanidad pública".

"Todo se ha hecho siempre con paz social, a través del diálogo como le gusta a este Gobierno progresista", ha esgrimido, subrayando que "los distintos agentes sociales han participado también activamente de ese mismo espíritu de diálogo, llegando a consensos, encontrando acuerdos". Según el ministro de Exteriores, "por eso España tiene hoy uno de los mayores crecimientos de toda Europa y de todo el mundo más avanzado".

Por todo ello, "no tememos en absoluto ver esas imágenes", ha insistido, subrayando que de hecho en España se han venido produciendo "manifestaciones muy importantes, seguidas por miles y miles de españoles en toda España, en favor de la educación pública, en favor del derecho a la vivienda y se está produciendo de manera totalmente pacífica y los ciudadanos están expresando sus reivindicaciones a través de su legítimo derecho de manifestarse".