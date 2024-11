El Gobierno no ve coherente que Feijóo pida que el Estado asuma el mando si no lo reclama también Mazón

(I-D) El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres y la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, llegan a la reunión del Centro de Co

(I-D) El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres y la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, llegan a la reunión del Centro de Co - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que no es coherente que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclame al Gobierno que asuma el mando para gestionar los efectos de la DANA en Valencia, si no lo pide también el presidente de la Generalitat, el 'popular' Carlos Mazón.

Torres ha defendido que la Comunidad Valenciana siga al frente de la gestión del temporal porque es "quien mejor conoce el terreno", a la vez que ha resaltado la importancia de que sea la Generalitat quien, si se vez incapaz de resolver con sus competencias la situación, pida al Gobierno de España que tome el mando de la crisis.

"Lo que no es coherente es que lo pida el señor Feijóo, que es el máximo responsable del PP, y no lo haga el presidente de la Comunidad Valenciana, que es del Partido Popular. Ahí no hay coherencia", ha sentenciado el ministro en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, tras ser cuestionado por la insistencia del líder 'popular' en la declaración de emergencia nacional, que apartaría a Mazón del mando de la crisis.

En este punto, ha asegurado que el Ejecutivo va a seguir "trabajando de la mano de la Generalitat", poniendo sobre la mesa soluciones y respondiendo "a todo aquello" que se les pida y permita a ambas administraciones "colaborar de la mano y juntos".

Las declaraciones de Torres tienen lugar después de que este lunes Feijóo volviera a pedir al Gobierno de Pedro Sánchez la declaración de la emergencia nacional, garantizando el respaldo del PP para aprobarla, pese a que implicaría quitar al 'president' de la Generalitat del mando de la crisis.