El Gobierno recrimina a Vox que haga "política basura" por denunciar "sin pruebas" corrupción en el PSOE

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han protagonizado este miércoles en la sesión un nuevo rifirrafe a cuenta de la corrupción, con el primero denunciando que este fenómeno "se reproduce y crece como las esporas" cada vez que gobierna el PSOE y la segunda recriminándole que haga "política basura" y acusaciones "sin pruebas".

Figaredo ha arrancado citando varios casos como 'Mediador', los EREs de Andalucía o la "inexplicable" adquisición "de varios pisos en un solo año por parte de la exdirectora de la Guardia Civil María Gámez. "Parece que los directores de la Guardia Civil socialistas tienden a caer en esta situación", ha deslizado, recordando el caso de su antecesor Luis Roldán en los años 90 del siglo pasado.

Montero ha contestado aludiendo a las "falsedades" que, a su juicio, había dicho su interlocutor, quejándose de que haga "acusaciones sin pruebas" y poniendo el foco en la importancia de cómo reaccionan los distintos partidos cuando surge algún caso en sus filas. "Desde el primer día este Gobierno ha demostrado un comportamiento ejemplar en esta materia y lo que usted hace con un intervención es política basura", ha aseverado.

"Lo que es una basura es la corrupción", le ha replicado Figaredo, avisando de que no basta con "esconderla debajo de la alfombra" sino que hay que tomar medidas para atajarla. "Con ustedes en el Gobierno los casos de corrupción se reproducen y crecen como las esporas", ha dicho, antes de repetir, entre otras cosas, que hay "dos expresidentes de Andalucía pendientes de entrar en la cárcel", --en referencia a Manuel Chaves y José Antonio Griñan, por los ERE.

ESTÚDIESE LOS TEMAS

Montero se ha agarrado a este último comentario para insistir en la "falsedad" de los argumentos del diputado de Vox. "Hacen muchas afirmaciones grandilocuentes sin tener ni una sola pruebas, estúdiese los temas, decir que hay dos presidente de la Junta pendientes de entrar en la cárcel es simple y llanamente falso", ha apostillado.

La también número dos del PSOE no ha explicado en el Pleno pero se refería al hecho de que sobre Chaves no pesa ninguna pena de cárcel, sino sólo una de nueve años de inhabilitación. No es así en el caso de Griñán, que sí fue condenado a seis años y dos días por malversación en el caso de los ERE. El pasado mes de enero, la Audiencia de Sevilla suspendió su encarcelación hasta que finalice el tratamiento al que se tiene que someter para trata el cáncer de próstata que padece.

Además, Montero ha aprovechado para echar en cara a Figaredo el caso de un consejero de su partido en Castilla y León "que cobraba como asesor externo de una fundación que presidía" y le ha instado a explicar porqué Vox "está desviando dinero" a la Fundación Disenso, presidida por su líder, Santiago Abascal, según denunció su exdiputada Macarena Olona.