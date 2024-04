El Gobierno responde a Aragonès que la propuesta de referéndum es "absolutamente antagónica" e insiste: "No y no"

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra Portavoz, Pilar Alegría, ha respondido al presidente catalán, Pere Aragonès, que su propuesta para un referéndum de autodeterminación para Cataluña es "absolutamente antagónica" a la posición del Gobierno y "no la quiere la mayoría de la sociedad catalana", insistiendo en su rechazo: "No y no".

"Si esa propuesta va en la línea que ha mantenido y ha defendido siempre este Gobierno les digo no, que es absolutamente antagónica", ha afirmado Alegría al ser preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por la reciente propuesta de la Generalitat de una consulta popular sobre la independencia de Cataluña pactada y que se basaría en el artículo 92 de la Constitución española.

La también ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte ha defendido que el Ejecutivo busca "el camino del reencuentro", de la reconciliación y de la unidad, por lo que "es ahí" donde van a seguir "trabajando y caminando". Además, ha afirmado que esa posición la comparte una fracción "mayoritaria de la sociedad catalana" que quiere "una política de avance" para la región.

En este sentido, ha reiterado su "absoluto" desacuerdo con la celebración de un referéndum como propone Aragonès. "No y no compartimos en absoluto esa posición (...) nuestra posición es clara, es radicalmente contraria, es convivencia, es reencuentro, es seguir avanzando", ha recalcado.

Cuestionada sobre si el Ejecutivo cuenta con credibilidad para rechazar un referéndum después de haber estado en contra de una medida de gracia para años después apoyarla, Alegría se ha limitado a decir que la Ley de Amnistía que registró el PSOE en el Congreso es "muy diferente" a la que inscribieron en el pasado los partidos independentistas.