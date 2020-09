El Gobierno resta importancia a la ausencia del Rey en el acto judicial en Barcelona y no explica los motivos

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno considera que el hecho de que, por primera vez, el Rey Felipe VI no vaya a presidir este año el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces, que tendrá lugar este viernes en Barcelona, no tiene mayor trascendencia, y argumenta que simplemente no forma parte de su agenda, sin explicar los motivos de esa ausencia.

Según explican fuentes del Ejecutivo, es la Casa Real la que diseña esa agenda, pero sí admiten que es el Gobierno el que la refrenda. La Constitución, en su título II, señala que "los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes".

En todo caso, las fuentes consultadas insisten en restar importancia a la ausencia de Felipe VI, y evitan aclarar si ha sido el Gobierno el que ha aconsejado al monarca que no acuda a Barcelona, ni tampoco el motivo que está detrás de esa decisión.

En esta línea, el Gobierno no responde a si esa ausencia tiene que ver con "motivos de seguridad", pero sí dejan claro que la labor del Ejecutivo es y será siempre la de garantizar el orden constitucional y, con ello, el papel constitucional del Rey.

Sí añaden que este año la ceremonia tendrá lugar en Barcelona, a diferencia del pasado, que se celebró en Madrid, con motivo del 40 aniversario de la Constitución.

EL REY CONFIRMÓ QUE IBA Y DESPUÉS COMUNICÓ SU AUSENCIA

Fuentes del Poder Judicial apuntaron a Europa Press que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cursó su invitación al Rey, como es habitual, para que presidiera este acto, y que la Casa Real les comunicó en un principio su decisión de asistir. Sin embargo, añaden que el CGPJ recibió después una nueva comunicación en la que se informa de que el Rey finalmente no acudirá a la entrega de despachos.

Se trata de la primera vez que, desde que accedió al trono en junio de 2014, Felipe VI no acude a este acto que se celebra en Barcelona, donde tiene su sede la Escuela Judicial. Las mismas fuentes consultadas señalan que no es la primera vez que un monarca no ha presenciado la entrega de despachos.