El Gobierno saluda la "sabia" decisión del PSPV de apoyar los presupuestos de 2025 del Consell: "Es un buen mensaje"

Dice que el Gobierno llevará en los Presupuestos Generales de 2025 partidas "específicas y extraordinarias" por la DANA

VALENCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha saludado la "sabia" decisión y el "buen mensaje" del PSPV-PSOE de apoyar los presupuestos de la Generalitat Valenciana, gobernada por el PP, para 2025. "Ante esta situación dramática, los ciudadanos nos están pidiendo que apartemos diferencias y nos coloquemos al lado de las personas", ha argumentado, en el contexto de la DANA.

Además ha querido clarificar que el paquete de medidas aprobado en la víspera por el Gobierno Central por valor de 10.600 millones de euros va con cargo al presupuesto de este año. No obstante ha dejado claro que el Ejecutivo llevará en los PGE de 2025 partidas "específicas y extraordinarias" por la DANA.

El ministro ha hecho este apunte al día siguiente de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijese que son "más necesarios" nuevos Presupuestos Generales del Estado para el año que viene después de la catástrofe. Sánchez también señaló que espera que la mayoría del Congreso respalde los PGE.

Torres ha hecho estas declaraciones durante su comparecencia tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) a primera hora de la tarde de este miércoles, después de que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, haya anunciado horas antes que el PSPV apoyará los presupuestos de la Generalitat para el próximo año.

"Es una muy buena decisión y un buen mensaje el que ha hecho el Partido Socialista de esta comunidad", ha resaltado Torres. Además, el ministro ha hecho hincapié en que la decisión del PSPV es la misma que "hizo la oposición" en "otros episodios".

En este punto, ha aprovechado la situación para reprochar a Vox que no asistiera a la reunión del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con los grupos parlamentarios para informarles sobre los efectos de la DANA y las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno en coordinación con otras administraciones.

"Han estado todos, excepto un grupo", ha lamentado el ministro, que ha instado a la formación liderada por Santiago Abascal a explicar "por qué no se colocan al lado de sentarse en una mesa a buscar soluciones compartidas" y ha apelado al apoyo entre administraciones y partidos ante esta "situación dramática" provocada por la DANA.

Al respecto, ha recalcado que la ciudadanía en estos momentos "nos está pidiendo que apartemos diferencias y nos coloquemos al lado de las personas que lo sufren", por lo que ha considerado que la decisión del PSPV de apoyar los presupuestos de la Generalitat del próximo año es "una muy buena decisión y un buen mensaje".

PRESUPUESTOS DE 2025

Por otro lado, sobre si las actuaciones impulsadas por el Gobierno durante estas semanas para dar respuesta a la DANA se reflejarán en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025, ha especificado que el real decreto ley del plan de ayudas de 10.600 millones de euros para los afectados publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) "son medidas del 24 y que entran en vigor de manera inmediata".

No obstante, ha querido ser "claro" y ha matizado que, en este contexto, no puede haber "ninguna institución afectada que no vaya a llevar en sus presupuestos --del próximo año-- partidas específicas y extraordinarias ante lo que acaba de ocurrir". "Lo van a hacer los ayuntamientos, la Diputación, la Generalitat sin ninguna duda, y lo va a hacer el Gobierno de España", ha remarcado.