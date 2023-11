El Gobierno tacha de "ocurrencias" las quejas de Ayuso y descarta "alimentar" con la "fruta podrida" del insulto

La ministra Portavoz y de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría, interviene durante una rueda de prensa posterior a una reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 28 de noviembre de 2023, en Madrid (España). El Co

La ministra Portavoz y de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría, interviene durante una rueda de prensa posterior a una reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 28 de noviembre de 2023, en Madrid (España). El Co - Eduardo Parra - Europa Press

Contrapone la relación con Ayuso con la del Gobierno de Moreno tras el acuerdo sobre Doñana



MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nueva ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha calificado como "ocurrencia" la queja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por no acudir a la inauguración de la llegada del AVE a Asturias. A su vez, ha dicho que el Ejecutivo de Sánchez no va a "discurrir" por la senda de los "insultos" porque no quiere "alimentar" a los españoles con "esa fruta podrida".

Así ha reaccionado Pilar Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a las quejas de la Comunidad de Madrid por la ausencia de Isabel Díaz Ayuso a la inauguración este miércoles del tramo entre León y Asturias.

Alegría ha achacado estas quejas a "un interés inusitado de ocupar espacio mediático": "Sería interesante que ese espacio lo ocupara explicándole a los madrileños que distintas políticas y no a base de ocurrencias".

En este contexto, la portavoz del Gobierno ha defendido que el criterio que se ha utilizado para cursar invitaciones a esta inauguración es el mismo de siempre, "el que se ha utilizado siempre a lo largo de toda la trayectoria".

Por ello, ha explicado que la inauguración de este tramo afecta a los 50 kilómetros que unen León con Asturias y que, por lo tanto, están invitados el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y su homólogo de Asturias, Adrián Barbón, como ha sucedido en anteriores ocasiones que se han dado estas inauguraciones.

"Seguramente no quiere ocupar ese espacio porque creo que los madrileños y madrileñas también deberían conocer y recibir explicaciones de por qué se ha subido en el precio de los comedores escolares, por qué porque se ha derogado la Ley LGTBI o por qué se ha subido el precio de los comedores escolares o siguen incrementando las listas de esperas sanitarias", ha sentenciado, añadiendo que "más gestión y menos ocurrencias".

LA FRUTA PODRIDA

Asimismo, la portavoz del Gobierno ha lanzado una reflexión mientras hablaba sobre los cambios orgánicos en el PP en la que ha censurado los insultos de Ayuso: "No vamos a alimentar a los jóvenes ni a la sociedad española con esa fruta podrida".

Precisamente, Ayuso hizo recientemente una referencia a la "fruta" cuando la captaron las cámaras del Congreso de los Diputados en la sesión de investidura de Pedro Sánchez, después de que el presidente del Gobierno hiciera referencia a su hermano. "Sí, dije me gusta la fruta", aseguró la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Hemos podido escuchar últimamente declaraciones que han salido de la boca del señor Tellado, insultos y soeces por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid o por parte del presidente del PP, insultos y soeces que yo desde luego no voy a repetir por respeto a todos ustedes pero sobre todo por respeto a los ciudadanos", ha señalado Alegría.

En cualquier caso, Alegría ha felicitado al nuevo portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, por su elección en este puesto, aunque le ha dicho que espera que "tenga ganas de trabajar con una actitud constructiva: "Es verdad que si una echa mano a su hemeroteca, hay pocos indicios para ser optimista".

LA RELACIÓN CON MORENO

En cualquier caso, Pilar Alegría también ha hablado sobre el acuerdo alcanzado este lunes con el Gobierno de Juanma Moreno sobre Doñana, en un momento además en el que Ayuso ha anunciado que recurriría el Plan Hidrológico del Tajo.

En este contexto, la portavoz del Gobierno ha contrapuesto la relación con Madrid con la de Andalucía, destacando que el acuerdo sobre Doñana "es una muestra clara de la utilidad del diálogo".

"Cuando hay voluntad de acordar, cuando hay voluntad de dar respuesta positiva a una necesidad en este caso que teníamos tan detectada con ese Parque Nacional de Doñana hemos sido capaces de llegar a un acuerdo", ha resaltado.