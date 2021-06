Gobierno vasco dice que el objetivo del Memorial de Víctimas no es dar "un enfoque integral" sobre la memoria

BILBAO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado este miércoles que el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo inaugurado este pasado martes en Vitoria es una iniciativa del Gobierno central y que su objetivo no es ofrecer "un enfoque integral" sobre la memoria y las víctimas, sino "recoger una realidad sobre las víctimas del terrorismo".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Erkoreka ha recordado que el origen del Memorial de Víctimas se encuentra en la Ley sobre Víctimas del Terrorismo aprobada por unanimidad en las Cortes Generales en 2011, y que se trata de una de las iniciativas que el Ejecutivo central ha puesto en marcha en el ámbito de la memoria y de la protección de las víctimas.

En este sentido, ha reconocido que "ha habido discrepancias" al respecto, porque el Gobierno Vasco prefiere "planteamientos más amplios" en la cuestión de la memoria, aunque también ha recordado que ésta no es la única iniciativa del Gobierno central en materia de memoria, ya que tiene "otras iniciativas complementarias".

"El objetivo de este iniciativa, teniendo en cuenta su origen, no es ofrecer un enfoque integral sobre la memoria o las víctimas, sino recoger una realidad sobre las víctimas del terrorismo. Eso no significa que no haya habido otros campos que la memoria debe tener en consideración y que requieren de políticas públicas especiales, y eso el Gobierno central no lo niega, porque tiene otras iniciativas en marcha", ha explicado.

Así, ha destacado que el Memorial de Víctimas de Vitoria recoge "todos los tipos de terrorismo, no solo el de ETA, sino también el de los GAL y su entorno y el yihadista", y ha recordado las palabras del lehendakari, Iñigo Urkullu, en las que señalaba que en Euskadi "hay otras ofertas que son complementarias a ésta y que dan un enfoque más integral sobre lo ocurrido aquí".