El Gobierno vasco exige a Sánchez elaborar un plan de migración con calendario y memoria económica

BILBAO 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a elaborar un plan de migración con calendario y memoria económica, a la par que ha apelado por ser "serios" en la política migratoria de la UE y desarrollar y "mejorar" el pacto europeo de migración y asilo.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, la consejera vasca ha defendido que el debate sobre inmigración tiene que ser "sereno" y "sacarlo de los medios de comunicación".

Así, ha pedido "responsabilidad" a los agentes que intervienen en el proceso migratorio y pensar "para qué se creó la Unión Europea y volver a los cauces del origen". Según ha indicado, hablar de "construir políticas de la Unión Europea desde el conflicto" es "bastante peligroso".

Melgosa ha recordado que ya hay un pacto migratorio que "puede gustar más o menos" --y en su caso hay "determinados aspectos" que no--, y ha apelado a "construir el pacto, mejorar el pacto, evaluar el pacto".

"Lo que no puede ser es que se construya un pacto y, por unos determinados resultados electorales, se cambie ese discurso de humanismo y acogida a las personas que están haciendo un itinerario migratorio porque sus países les matan o les mata el clima", ha manifestado.

Mengosa ha apelado a ser "serios" y analizar las causas de la migración para "atacarlas". "¿Por qué no trabajamos en los países de origen?", ha instado, apostando por invertir, por ejemplo, en formación.

Tras precisar que no se trata de "un discurso buenista", sino "incluso interesado" teniendo en cuenta el reto demográfico, ha remarcado que "el debate no es crear más barracones o dejar de crear barracones". "Estamos hablando de personas, no de animales", ha subrayado.

ESTÁ BIEN

Asimismo, ha considerado que el Estado español "tiene determinadas herramientas que todavía no están puestas encima de la mesa". A su entender, "la visión" del Gobierno de Pedro Sánchez "está bien" y, en este sentido, ha valorado "la postura que ha tenido contra la política migratoria de Meloni", pero faltan "acciones".

"Hay muchas acciones, están cambiando determinados reglamentos para poder trabajar con el tema de política migratoria, pero que nos enseñe la planificación, que nos enseñe el calendario de trabajo y que nos enseñe la memoria económica que va con ello", ha pedido.

La consejera vasca ha insistido en que el Gobierno central debe hacer "un plan de inmigración" porque no se puede "estar continuamente haciendo determinadas medidas". "Veamos cuál es la visión y pongamos las medidas encima de la mesa, eso sí con una memoria económica adecuada", ha concluido.