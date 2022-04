Gobierno Vasco no es partidario de retirar la obligatoriedad de mascarilla en interiores antes de Semana Santa

Afirma que la evolución de la pandemia en Euskadi es "positiva", pero apela a la "cautela" ante la elevada incidencia en mayores de 65 años

VITORIA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco no es partidario de retirar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios interiores antes de Semana Santa, según han planteado los técnicos del Departamento de Salud ante la Comisión de Alertas Sanitarias, si bien el portavoz del Ejecutivo autonómico, Bingen Zupiria, no se ha pronunciado sobre la conveniencia o no de levantar esta medida preventiva frente a la covid-19 con posterioridad a esas fechas.

Zupiria, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha explicado que en la reunión celebrada este pasado lunes por la Comisión de Alertas Sanitarias, se abordó el debate sobre la posible retirada de la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios interiores.

El portavoz del Ejecutivo vasco ha precisado que lo que se planteó a los técnicos de los gobiernos autonómicos que participaron en ese encuentro fue que si estimaban oportuno levantar esa medida antes de la Semana Santa.

En el caso de los técnicos del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, la respuesta fue que "no estaban de acuerdo" con la retirada de esta medida antes de Semana Santa, y que "preferían que se retrasara" la supresión de esta norma.

En todo caso, Zupiria no se ha pronunciado sobre si el Gobierno Vasco estima conveniente que esta medida pueda ser adoptada después de la Semana Santa.

El portavoz del Ejecutivo ha reconocido que aunque no está en el orden del día de estos encuentros, este asunto podría analizarse en las reuniones de los organismos interterritoriales de sanidad convocadas para esta tarde y para este próximo miércoles.

EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA

Zupiria también se ha referido a la evolución de la pandemia en Euskadi, sobre la que ha afirmado que presenta indicadores "positivos" en términos generales.

No obstante, ha advertido de que la elevada incidencia de la covid-19 entre las personas mayores de 65 es un motivo para mantener la "cautela" y para estar pendientes de la evolución de este indicador.