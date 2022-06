Gobierno vasco recuerda al PSE que el "nudo gordiano" es cumplir el Estatuto y llama a "hablar menos y trabajar más"

Zupiria recuerda que "la plurinacionalidad" del Estado no deriva del acuerdo de investidura de Sánchez con PNV, sino de la Constitución

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha recordado al Partido Socialista que "el nudo gordiano" es cumplir el Estatuto y también ha realizado un llamamiento a "hablar menos y trabajar más" para lograr el objetivo que se ha marcado el Ejecutivo Vasco de "más y mejor autogobierno" en Euskadi, un compromiso adquirido conjuntamente entre PNV y PSE-EE.

Zupiria se ha referido, de esta forma, en una entrevista en Onda Vasca, recogida por Europa Press, a las declaraciones realizadas por el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, que aseguró que el Lehendakari, Iñigo Urkullu, hablaba a título "personal" cuando abogó, en su viaje oficial a Córcega, por el reconocimiento de la plurinacionalidad y por lograr un nuevo estatus para Euskadi mediante un Concierto Político que garantizara la bilateralidad.

Además, el portavoz del Gobierno Vasco ha recordado que "la plurinacionalidad" del Estado no deriva del acuerdo de investidura suscrito entre los líderes del PSOE y del PNV, Pedro Sánchez y Andoni Ortuzar, respectivamente, sino de la propia Constitución.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Bingen Zupiria ha señalado que, en general, existe un "nivel de entendimiento alto" entre jeltzales y socialistas, no solo en Euskadi, sino también en el Estado, ya que ambos partidos firmaron un acuerdo de investidura para aupar a la presidencia a Sánchez, formaron un Ejecutivo de coalición en la Comunidad Autónoma Vasca, y gobiernan conjuntamente en diputaciones forales y municipios. "Los acuerdos son para cumplirlos", ha asegurado.

A su juicio, entre los acuerdos adquiridos hay uno "muy importante, que tiene que ver con el cumplimiento del autogobierno", ya que "expresamente se dice 'más y mejor autogobierno'" en el programa de Gobierno PNV-PSE.

También ha recordado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha admitido esta legislatura, "por primera vez en la historia", que "hay un nivel de autogobierno que no está cumplido, y ha asumido públicamente un compromiso para su cumplimiento".

"Ese es el nudo gordiano sobre el que todos deberíamos hablar menos y a trabajar más, porque es importante que el Estatuto de Gernika de 1979 se vea cumplido de una vez. Y hay una coyuntura especial porque existe un compromiso por parte del Gobierno de España para negociar y cumplir el Estatuto. Ahí deberíamos concentrarnos todos pública y privadamente" ha indicado.

Pese a las declaraciones de las últimas semanas del secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, que han creado malestar en el PNV y en el propio Lehendakari, Iñigo Urkullu, el portavoz del Gobierno Vasco ha asegurado que los once consejeros del Ejecutivo, jeltzales y socialistas, tienen "mucho cuidado en preservar y cuidar" sus relaciones personales, ya que tienen "un compromiso de gobernación".

"Lo que nos une a nosotros es un programa de gobierno, un acuerdo político y, por lo tanto, se nos tiene que medir, evaluar y pedir responsabilidades por el grado de cumplimiento de esos compromisos públicos que hemos adquirido, primero los dos partidos y, luego, las personas que estamos gestionando ese acuerdo de Gobierno, con el Lehendakari al frente", ha manifestado.

PLURINACIONALIDAD

Zupiria también ha subrayado que "la plurinacionalidad" del Estado no deriva del compromiso del presidente Pedro Sánchez con el PNV en el pacto de investidura, sino que "deriva de la propia Constitución". "La Constitución habla del Estado español integrado por nacionalidades y regiones", ha remarcado.

Tras señalar que se trata de una "discusión recurrente" en la que no quiere profundizar, ha precisado que es "una realidad constitucional, un acuerdo político alcanzado en 1976-77, que costó mucho, y que algo tiene que significar".

En todo caso, se ha referido al acuerdo de investidura, para apuntar que, "aunque no sea un aspecto que tiene que ver directamente con el Gobierno Vasco, sí tiene que ver con los partidos que lo forman", y les compromete a todos los consejeros, miembros del PNV y del PSE-EE.

El portavoz del Gobierno Vasco ha afirmado que el Estatuto vasco fue el primero en ser aprobado en el Estado y es el "único incumplido y no reformado" en la actualidad. En este sentido, ha subrayado que el Ejecutivo de Euskadi "está exigiendo" desde hace más de 40 años que se cumpla íntegramente.

Bingen Zupiria ha reconocido que "la situación política que se está viviendo en España estos últimos años es una situación política muy convulsa y llena de incertidumbres", y al no haber tampoco "mayorías claras, cualquier decisión política cuesta mucho".

En su opinión, esa sería "la excusa", pero ha apuntado que "los compromisos están para cumplirlos". "El hecho es que existe un compromiso que hay que cumplir y que tiene que ver, no ya con el acuerdo entre dos fuerzas políticas, sino con el cumplimiento de la Ley Orgánica, que fue refrendada por la ciudadanía vasca y que está para ser cumplida", ha indicado.

Bingen Zupiria cree "la estabilidad institucional es buena" no solo en Euskadi, sino también en el Estado. Sobre las elecciones municipales y forales del próximo año, ha dicho que, si los resultados de los acuerdos entre PNV y PSE-EE "han sido positivos para la sociedad vasca", tal como han asegurado ambas formaciones, "no sería raro que se reeditaran". No obstante, ha dicho que es algo que corresponde decidir a los partidos políticos.

FONDOS EUROPEOS

Zupiria también ha aludido a los Fondos Europeos, para recordar la posición crítica del Lehendakari sobre la gestión realizada al respecto por el Gobierno de España, al igual que el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu.

"Y hay muchos consejeros y consejeras del Gobierno vasco que hemos manifestado nuestro malestar y nuestra preocupación por la forma en que se están gestionando estos fondos, que los promueve la UE, que es dinero de todos los europeos y que se han destinado para favorecer la recuperación de la economía y sentar las bases de las transformaciones a acometer", ha subrayado.

Por ello, considera que la gestión de los fondos Next debería haber sido "más participativa y haber observado la realidad con otro prisma", no solo desde el punto de vista de la cohesión social del Estado.