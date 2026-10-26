El Gobierno ve una "buena noticia" el regreso de María Corina Machado a Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, interviene durante la apertura del IV Foro España-Tailandia, en la sede del Ministerio, a 21 de octubre de 2026, en Madrid (España). El IV Foro España-Tailandia, organiza - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha considerado este lunes una "buena noticia" para Venezuela el regreso de la líder opositora María Corina Machado después de salir del país en diciembre de 2025.

En una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, el jefe de la diplomacia española ha defendido que España es "un pueblo hermano" y ha deseado que vuelva "todo el que quiera regresar" a Venezuela.

Albares ha abogado para que "se libere hasta el último preso político de las cárceles de Venezuela", y que este país "avance con paso firme, de manera autónoma, con soluciones genuinamente venezolanas, a través de un amplio diálogo entre venezolanos" hacia unas elecciones "en las que todo el mundo pueda competir".

El que fuera candidato presidencial de la oposición en las últimas elecciones presidenciales, celebradas el 28 de julio de 2024, Edmundo González, ha confirmado también el retorno de la líder del partido Vente Venezuela al país.

NOBEL DE LA PAZ

Machado, fundadora del partido opositor Vente Venezuela, salió del país en diciembre de 2025 para acudir a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz, si bien no llegó a tiempo y el galardón fue recogido por su hija, Ana Corina Sosa. Desde entonces, la opositora ha afirmado en varias ocasiones que su objetivo es regresar a territorio venezolano.

De hecho, tras los devastadores terremotos de junio puso sobre la mesa su retorno al país, si bien un portavoz del Departamento de Estado estadounidense afirmó a principios de julio en declaraciones a Europa Press que Washington no veía oportuno una vuelta en dicho momento, dado que el objetivo de la Administración de Donald Trump era "el progreso" de sus "esfuerzos de respuesta" a los seísmos.

El Gobierno de Venezuela ha acercado posiciones con Washington a raíz de la incursión militar estadounidense del 3 de enero en la que fue apresado el presidente del país, Nicolás Maduro, juzgado ahora en Nueva York. En el ataque murieron más de un centenar de personas y la vicepresidenta Delcy Rodríguez se hizo cargo del poder.