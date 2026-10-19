El Gobierno ve "papel mojado" el contrato de Feijóo porque el PP "sube impuestos" y vota contra subir las pensiones

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 13 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha tachado de "papel mojado" el "contrato" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con España en el que incluye las principales medidas que aplicaría de llegar a La Moncloa y reprocha a los 'populares' que cuando gobiernan, suben los impuestos.

"Todos sabemos que el 'contrato' de Feijóo con España es papel mojado: Hoy promete bajar los impuestos, pero el PP es el partido que más los ha subido en la historia de España", ha indicado en un mensaje en X, recogido por Europa Press.

España, que se presenta como 'número dos' en la lista al Congreso por Valencia, también recrimina al PP que, ahora en precampaña, promete que revalorizará las pensiones conforme al IPC, "pero votó en contra de la ley que lo garantizaba", en referencia a la reforma de las pensiones impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2021.

El ministro ha lanzado esta crítica después de que este mismo lunes Feijóo comprometiese su palabra para cumplir una docena de promesas electorales, en materia de vivienda, pensiones, inmigración o política tributaria y asegurase que pretende llevar a cabo una "reconstrucción nacional" de España si consigue gobernar después de las generales del 29 de noviembre.

"Dice que subirá el salario medio, pero olvida que eso no depende de ningún gobierno", reprocha el ministro a continuación, echando en cara al principal partido de la oposición los "nulos o raquíticos" incrementos del salario mínimo interprofesional (SMI) que acomete cuando gobierna, una decisión que sí está en manos del Ejecutivo, según ha subrayado.

En todo caso ha asegurado que PP y Vox no lograrán gobernar y por tanto no llegarán a ver "los incumplimientos de las promesas electorales de Feijóo".