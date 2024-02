Govern balear admite que la crisis de Vox compromete la estabilidad y confía en que vuelvan a la normalidad

Ejecutivo y PP tratan de mediar en la crisis de los socios de investidura "en beneficio de los ciudadanos"



PALMA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern balear, Antoni Costa, ha admitido este viernes que la crisis abierta en Vox está comprometiendo la estabilidad del Ejecutivo y ha reclamado a la formación de Abascal en Baleares que cierre el desencuentro y "vuelva a la normalidad".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, Costa ha insistido en que la crisis afecta a un partido "ajeno al Govern" pero que, en la medida de sus posibilidades, tanto PP como el Ejecutivo están tratando de mediar en la crisis para que "en beneficio de los ciudadanos del archipiélago regresen a la situación anterior al lunes".

"Animamos a quien tiene la crisis a que la solucione lo antes posible", ha añadido.

En este escenario, desde el Ejecutivo instan a los socios de investidura a que solucionen sus crisis internas, que el conseller ha calificado como "lamentable", para poder seguir ejecutando las políticas pactadas. Antoni Costa ha hecho hincapié en este punto en que el Govern es sólido y que seguirá "a rajatabla" la hoja de ruta marcada. "Nosotros estamos en disposición de cumplir nuestra parte y exigimos que la otra parte cumpla la suya", ha pedido.

Costa no ha aclarado, sin embargo, cuál sería la postura del PP y del Govern ante la posibilidad de que si finalmente los cinco diputados del grupo parlamentario de Vox fueran expulsados del partido y un tránsfuga pudiera presidir el Parlament con el apoyo de los 'populares' en función del acuerdo entre ambas formaciones y por el cual Vox preside la Cámara y el PP el Ejecutivo autonómico.

En todo caso, Costa se ha mostrado optimista afirmando que "parece que se está regresando a la cordura". "Esa situación no se contempla, si se produce ya se evaluará", ha añadido.

Tanto el Ejecutivo como el PP, ha insistido el portavoz, actúan en función de lo que se va produciendo. "¿Qué se ha producido? Una crisis en Vox. ¿Qué está haciendo el Govern? Intentar que la crisis se supere. Si se produce, que espero que no, ya veremos, pero ese no el deseo del PP", ha insistido.

Costa ha incidido en que el escenario ahora probable no es el de que acaben siendo considerados tránsfugas.

EN CRISIS PERMANENTE

El conseller de Economía ha lamentado además que Vox viva en una crisis crónica desde octubre y lo ha hecho reconociendo que los enfrentamientos de sus socios están provocando "más dolores de cabeza de los que habrían sido deseables".

Ha recordado así la crisis de la aprobación del techo de gasto. "Un techo de gasto no se aprobó y el segundo sí, cambios de opinión... Si una semana un techo de gasto no se aprueba y una semana después el mismo techo de gasto sí que se aprueba, no sería este el problema. Debería de haber otra cosa. ¿Había algo en los presupuestos que incumplieran el acuerdo?", se ha preguntado.

El portavoz del Govern ha hecho hincapié en cualquier caso en que la realidad de contar con unos presupuestos aprobados permite abordar las problemáticas de la ciudadanía y mantener la hoja de ruta de la acción de gobierno.