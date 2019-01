La Guardia Civil justifica la suspensión del miembro de 'La Manada' por el juicio por abuso sexual en Pozoblanco

Actualizado 11/01/2019 15:24:31 CET

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha justificado su informe elevado al Ministerio de Defensa para suspender de funciones a Antonio Manuel Guerrero Escudero, integrante de 'La Manada', atendiendo al nuevo procesamiento por el caso de abusos sexuales ocurrido en Pozoblanco (Córdoba) en mayo de 2016, según han informado a Europa Press fuentes de la Dirección General del Instituto Armado.

El Boletín Oficial de Defensa publica este viernes la suspensión de funciones del guardia civil de 'La Manada', Antonio Manuel Guerrero Escudero, condenado por participar en la agresión sexual múltiple a una joven en Pamplona en los Sanfermines de 2016.

Por este motivo, ya fue también suspendido de funciones, lo que no implica la pérdida de sueldo. Tampoco puede ser expulsado de la Guardia Civil debido a que el régimen interno del Cuerpo no permite tomar esta decisión hasta que haya sentencia firme.

Según las citadas fuentes, la suspensión de funciones tiene una duración máxima de seis meses que puede prolongarse en el caso de que se decrete la prisión provisional. La pasada semana, la Audiencia Provincial de Navarra decidió mantener la libertad provisional para los cinco miembros de 'La Manada' condenados a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual continuado en los Sanfermines.

Tras esta resolución, la Guardia Civil elevó un nuevo informe al Ministerio de Defensa para volver a suspender a Antonio Manuel Guerrero, aunque en este caso teniendo en cuenta su juicio pendiente. La juez le imputó a él y otros tres miembros de 'La Manada' por los presuntos delitos de abusos sexuales y un delito contra la intimidad de una mujer de 21 años que se encontraba en estado de profunda inconsciencia en el interior de un vehículo el 1 de mayo de ese año.

El procesamiento se conoció el pasado 25 de septiembre. La resolución de Defensa, a la que ha tenido acceso Europa Press, decreta que Guerrero pasó a la situación de suspensión de funciones con fecha del pasado 10 de diciembre, cuando le fue notificada la decisión adoptada cinco días antes. La orden está firmada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el subsecretario del Ministerio, Alejo de la Torre.

El guardia civil de 'La Manada' se encontraba hasta ahora en situación de servicio activo encuadrado "a efectos de régimen interior" en la Comandancia de Córdoba, aunque no tenía asignado ningún destino. En la misma situación se encontraba el integrante de 'La Manada' que era militar, Alfonso Jesús Cabezuelo, hasta que el pasado mes de octubre fue expulsado de las Fuerzas Armadas en virtud de la Ley de Tropa y Marinería.

Fuentes de la Guardia Civil explicaron entonces que el Cuerpo no podía actuar de la misma manera con Guerrero hasta no existir sentencia firme, ya que los agentes de la Benemérita no están sujetos al mismo régimen disciplinario que los militares.

Agustín Martínez, abogado de Antonio Manuel Guerrero, ha anunciado que presentará recurso contencioso-administrativo contra la "injustificada" resolución del Ministerio de Defensa por la que se suspende de funciones a su cliente.