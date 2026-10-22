Guardiola, dispuesta a recibir a Milei en Extremadura y defiende la cita de Ayuso con el presidente argentino

1127667.1.260.149.20261022134926 La presidenta de la Asamblea de Extremadura, María Guardiola, en el pleno de la Asamblea de Extremadura - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, la 'popular' María Guardiola, ha defendido la reunión que mantuvo este miércoles su homóloga en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el presidente de Argentina, Javier Milei, y se ha mostrado dispuesta a recibir al mandatario argentino en Extremadura para abordar posibles inversiones.

"Me parece algo absolutamente normal porque está velando por los intereses de todos los madrileños", ha señalado Guardiola a su llegada al acto de entrega del XIV Premio Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia y de las Cruces de la Dignidad, organizados por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y celebrado este jueves en el Senado.

La reunión entre Ayuso y Milei se produjo durante la visita del mandatario a España, en la que la presidenta madrileña defendió el "respeto" al jefe de Estado argentino por haber sido elegido en las urnas.

Durante su estancia en España, Milei también calificó de "dictador" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha protagonizado varios enfrentamientos verbales con periodistas que le formularon preguntas.

Ante estas declaraciones, Guardiola ha defendido la necesidad de "rebajar la tensión y mantener el respeto" entre los representantes públicos. "Yo respeto a todo el mundo y lo voy a seguir haciendo. Y creo que es el ejemplo que tenemos que dar los representantes públicos y los representantes políticos", ha manifestado.

Preguntada por los motivos por los que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no se reunió con Milei, Guardiola ha afirmado que "desconoce" su agenda. No obstante, ha asegurado que estaría "encantadísima" de recibir al presidente argentino en Extremadura para hablar de las posibilidades de la región como destino de inversión.