Iceta compara la mesa de diálogo con las conversaciones de paz después de la guerra de Vietnam

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha comparado este lunes la mesa de dialogo entre el Gobierno y la Generalitat con las conversaciones tras el final de la Guerra de Vietnam.

Iceta se ha expresado de este modo cuando le han preguntado por qué todavía no se conoce si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá a dicha reunión, prevista para esta semana. "Me recuerda a las conversaciones de paz después de la Guerra de Vietnam, que se estuvo discutiendo mucho tiempo si la mesa era redonda, cuadrada u octogonal", ha afirmado Iceta que ha añadido que las negociaciones tienen "ese aspecto de complejidad."

El ministro ha matizado que en este caso no se está hablando de la negociación después de una guerra sino para resolver un "conflicto político".

Así ha indicado que los equipos siguen trabajando para acotar las presencias y hasta que no acabe esa negociación previa no se conocerá si finalmente asistirá Sánchez o no. "Es un tema complejo como para negociarlo hasta el último momento", ha añadido.