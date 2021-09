Iceta cree que la manifestación de la Diada fue más radical por la "frustración" del independentismo

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha señalado este lunes que la manifestación por la Diada celebrada en Barcelona este sábado fue más radical que en ediciones anteriores a pesar de contar con un número menor de asistentes y que esto se debe a la "frustración" del independentismo, generada por unas expectativas que no se han cumplido.

"Cuando se reduce en número se suele radicalizar en posición", ha indicado Iceta sobre la marcha del 11 de septiembre, y ha calificado como "chocante" que hubiese manifestantes que "acusaban de traidores" al presidente de Òmnium Cultural, "Jordi Cuixart" y al exvicepresidente catalán, "Oriol Junqueras". "Como se creó una expectativa muy grande hay un nivel de frustración y de ira que habrá que saber reconducir", ha indicado.

En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Iceta ha opinado que es "muy difícil" que se repitan movilizaciones en Cataluña como las de los años 2015, 2016 y 2017 aunque, a su juicio, hay que reconocerle al independentismo una capacidad de movilización que "es la que es" y que además El Gobierno debe hacer política "no en función del número e asistentes a una manifestación" sino con el objetivo de "atender la realidad".

En esta misma línea, ha recordado que este año hubo elecciones en Cataluña que arrojó una mayoría independentista en el parlamento catalán y que aunque en este momento parezca que el independentismo no es capaz de movilizar tanto, "no quiere decir que el problema no siga ahí", ha apuntado.

Asimismo, Iceta ha señalado que hay una Cataluña que no se ha manifestado "nunca" y que "hay que atender", ya que esta comunidad sigue siendo "muy plural" y es en esa pluralidad y en un dialogo "también entre catalanes" es donde deben encontrar "la solución".