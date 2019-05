Iceta cree que el veto de ERC fue un acto de campaña y que no alterará la "voluntad de diálogo" del PSOE

Publicado 19/05/2019 22:15:31 CET

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado este viernes que el veto de ERC a su candidatura a presidir el Senado fue un acto de campaña y que eso no alterará la "voluntad de diálogo" del PSOE con los partidos catalanes.

Iceta se ha expresado así en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, después de que ERC, JuntsxCat y la CUP votasen en contra de su designación como senador. El voto en contra de los partidos independentistas frustró la intención de Sánchez de colocar a Iceta como presidente de la Cámara Alta.

"ERC siempre cae del lado más radical", ha lamentado Iceta, que ha recordado cómo el partido catalán "empujó" al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a la declaración de independencia y cómo tumbó los Presupuestos Generales del Estado.

"Son datos que indican que ERC siempre decide de una determinada manera", ha apuntado el socialista que, pese a todo, cree que eso no cambiará la "voluntad de diálogo" del PSOE con los partidos independentistas.

A su juicio, "no hay otra manera de solucionar el problema" que con diálogo. "Son ellos los que tienen que responder: de eso se hacen ellos responsables", ha añadido.

En este sentido, y pese a que los socialistas mantendrán la puerta abierta a las relaciones bilaterales, Iceta ha opinado que los partidos soberanistas "no están en condición de dar estabilidad" a ningún gobierno, "ni en Cataluña ni en España".

"Hasta que no acabe el juicio, hasta que no haya sentencia, hasta que el independentismo no diga cuál es su respuesta y no se celebren elecciones autonómicas no están en condiciones de promover la estabilidad necesaria", ha zanjado.