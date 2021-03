Iglesias seguirá como líder de Podemos "el tiempo que toque" e interlocutor de Sánchez aunque Díaz lo sea en el Gobierno

Celebra que Unidas Podemos pase a una fase de "liderazgo coral" y cree que ese reparto de responsabilidades les reforzará electoralmente

El exvicepresidente del Gobierno y futuro candidato a las elecciones a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha remarcado que seguirá como secretario general del Podemos "el tiempo que toque" y continuará manteniendo interlocución con su homólogo en el PSOE y jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, aunque el diálogo a nivel del Ejecutivo recaerá en la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz.

Además, ha detallado que Unidas Podemos entra en una fase de "liderazgos colectivos" con una "coralidad" que le va a "sentar muy bien" a su espacio político, frente a la etapa más personalista que ha encarnado él hasta la fecha.

Concretamente, Iglesias ha destacado que ha tejido en su paso en el Gobierno una "confianza especial" con Sánchez y una relación de aprecio que puede servir para resolver determinadas situaciones políticas, si bien ha especificado que hay "liderazgos claros" de Unidas Podemos dentro del Gobierno que "no van a permitir" que se mueva "ni una coma" del acuerdo de coalición. Específicamente ha subrayado que el liderazgo "estatal" y dentro del Ejecutivo lo ostentará la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

"Se ha construido un liderazgo colectivo. Soy el secretario general de Podemos pero tenemos una vicepresidenta, varios ministros, y le va a sentar muy bien al espacio una coralidad que nos va a hacer mucho mas fuerte y más competitivos a nivel electoral", ha explicado en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press.

Preguntado sobre si antes había una fase más personalista, el exvicepresidente ha respondido afirmativamente para añadir que ese factor, en el pasado, ha sido "condición de posibilidad" para "muchos avances" en la formación política, aunque ya ha llegado el momento de emprender estos cambios que generan "enorme ilusión" por medio del equipo encabezado por Díaz junto a las ministras Irene Montero e Ione Belarra.

"Yo creo que Yolanda Díaz va a ser la próxima presidenta del Gobierno y va a llevar a Unidas Podemos más lejos de lo que lo he hecho yo", ha enfatizado Iglesias para reiterar que ahora su papel es "más útil" como cabeza de lista a los comicios madrileños.

Y es que ha subrayado que "la clave" en Unidas Podemos son "las ideas" y "el programa" mientras que los dirigentes son "piezas". Por tanto, ahora debe dar paso a otros dirigentes para centrarse en el objetivo de desbancar al PP en la Comunidad de Madrid.

También ha afirmado que hay unidad dentro del Gobierno de coalición y está seguro de que completará la legislatura. Eso sí, y en referencia a la Ley de Vivienda, ha dejado claro que el EJecutivo se debe "al programa firmado" ante millones de españoles y ese documento es "ley". Lo contrario sería "tomar el pelo" a la ciudadanía.

Además, ha admitido que es consciente de que el PSOE "está en desacuerdo con lo firmado, pero lo firmaron", en alusión a la regulación para poner tope al precio del alquiler, desdeñando así el modelo de incentivos a propietarios de su socio de coalición.

En consecuencia, esa normativa "tiene que salir" porque existe una demanda social "muy clara". De hecho, ha apostillado que hay una correlación de fuerzas en el Congreso "muy estricta" y "determinante" para que la normativa se apruebe con la regulación del alquiler.

"No concibo la posibilidad de que el PSOE intente sacar adelante una Ley de Vivienda que favorezca a los grandes propietarios y con incentivos fiscales votando con el PP. No van a hacerlo, no se lo pueden permitir", ha advertido a su socio de coalición.

También ha admitido que, por su condición de fuerza minoritaria en la coalición, ha habido asuntos que "no le gustaban y ha tenido que tragar", como la fusión de Bankia, pero lo que está pactado "claro que lo van a exigir".

De su paso por la vicepresidencia, ha apuntado que ha sido "duro" por varias razones, dado que en lo personal ha sufrido el "acoso y la amenaza" de la "ultraderecha" a él y a su familia, aparte de una dinámica de "agresividad" a través de ciertos medios de comunicación. Sin embargo, se ha mostrado "orgulloso" de poder sacar medidas como el Ingreso Mínimo Vital, conformar el primer gobierno de coalición a nivel estatal y contribuir a conformar una mayoría parlamentaria progresista.