El impulsor de la candidatura 'Recuperem ERC' Joan Segarra deja el partido

Critica que Puigdemont y Junqueras quieren instalar Cataluña en "el día de la marmota"

BARCELONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Joan Segarra, uno de los impulsores de la candidatura 'Recuperem ERC' al congreso del partido con el apoyo de 'Col·lectiu 1 d'Octubre', ha anunciado este lunes que deja el partido porque "ya no representa" lo que él piensa.

"No quiero ni puedo formar parte de un partido que no reconozco, que ha renunciado a todo lo que me hizo sumarme a él y que ya no representa lo que pienso. Por coherencia y tranquilidad de espíritu, no quiero seguir siendo parte de ese proyecto", ha dicho en una columna de opinión en 'Catalunya Plural'.

Ha criticado que 'Recuperem ERC' se encontró con "obstáculos internos y externos" durante la campaña del congreso que evitaron, en su opinión, que obtuvieran los avales suficientes para concurrir a la primera vuelta.

NUEVOS LIDERAZGOS

También ha tachado de mala noticia que Junts y ERC sigan liderados por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente, porque cree textualmente que quieren aferrarse al poder sin aceptar que se deberían habe apartado: "Puigdemont y Junqueras pretenden instalarnos en una suerte de día de la marmota", ha añadido.

El 'Col·lectiu 1 d'Octubre' pidió votar en blanco tanto en la primera como en la segunda votación del congreso para la presidencia de ERC, una opción que reunió el 3,7% y el 5,6% de apoyo respectivamente.