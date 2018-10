Un inspector de Urbanismo del Ayuntamiento de Algeciras pasa a disposición judicial bajo sospecha de cohecho

Actualizado 10/12/2008 14:02:41 CET

ALGECIRAS (CÁDIZ), 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) informó hoy de la puesta a disposición judicial de un inspector municipal de Urbanismo como presunto autor de un delito de cohecho, ya que supuestamente pidió distintas cantidades de dinero o bienes materiales a cambio de gestiones administrativas irregulares.

En rueda de prensa, el alcalde algecireño, Tomás Herrera (PSOE), explicó que fue la Policía Local quien puso a esta persona a disposición judicial en la jornada del martes y puntualizó que esta detención "no es una mancha para el funcionariado".

Según dijo, el empleado público fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número uno de Algeciras, que ha abierto diligencias y decretó su puesta en libertad con cargos. El delito de cohecho tiene una pena de prisión de dos a siete años, además de inhabilitación especial para empleo de cargo público de siete a 12 años de duración.

El alcalde matizó que "hay una persona que actuó de forma que entendemos incorrecta y ahora será la justicia quien decida". Herrera añadió que "no se pueden permitir irregularidades que no está acordes con estos tiempos" y anunció que el Ayuntamiento se personará como acusación particular en esta causa.

En un comunicado, el Consistorio algecireño indicó que la detención fue fruto de una investigación que contó con la colaboración de la Gerencia Municipal de Urbanismo y con el testimonio de varios ciudadanos presuntamente afectados.