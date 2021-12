El conseller de Interior busca con el cese de Trapero "nuevos liderazgos en el conjunto" de los Mossos

La intendente Rosa Bosch y el comisario Eduard Sallent se incorporarán a la jefatura

BARCELONA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicado que busca "nuevos liderazgos en el conjunto" de los Mossos d'Esquadra con la destitución del mayor del cuerpo, Josep Lluís Trapero, y el nombramiento de Josep Maria Estela en su lugar.

En rueda de prensa este lunes, Elena ha manifestado que desde el cuerpo tienen "nuevos retos" y quieren apostar por la proximidad, la feminización, la erradicación de la violencia machista o delitos de odio y la jubilación anticipada de los agentes.

Ha explicado que quieren un "relevo generacional del cuerpo" y a nivel territorial, para dar un nuevo impulso a los Mossos y dar voz al colectivo rehuyendo los personalismos para trabajar en equipo.

El conseller ha dicho que han propuesto al hasta ahora jefe de la Región Policial de Tarragona, Josep Maria Estela, porque "tiene 51 años, está arraigado al territorio, ha trabajado y ha tenido responsabilidades en seis de las nueve regiones del cuerpo de Mossos d'Esquadra".

Elena ha asegurado que Estela "era la persona que mejor podía asumir esta responsabilidad", y ha manifestado su reiterado compromiso de feminizar el cuerpo de los Mossos d'Esquadra para que se acerque más a la realidad de la sociedad catalana.

CAMBIOS EN EL CUERPO

Elena ha manifestado que con el nuevo jefe del cuerpo se incorporan la intendente Rosa Bosch y el comisario Eduard Sallent a la jefatura, ya que han trabajado en la modernización del cuerpo, las relaciones institucionales y tienen "una mirada estratégica muy relevante" respecto al futuro del cuerpo.

"Son un triángulo que puede construir una nueva etapa muy relevante y muy importante, que puede ser la que garantice que el proyecto de Mossos 2030 con la jubilación anticipada y llegar a los 22.000 efectivos sea una realidad", ha añadido.

Al preguntársele por qué cree que Trapero no sería el adecuado para seguir al mando de los Mossos, Elena ha manifestado: "No se trata de personas adecuadas o no adecuadas, los relevos que se van produciendo con el tiempo intentan buscar en cada momento a las personas más adecuadas para los objetivos que se tienen delante".

"Ninguno de estos cambios son la negación del pasado, sino que son la afirmación del trabajo bien hecho hasta ahora. Que se produzca un cambio no es negar el pasado, los cambios se producen en todas partes", ha manifestado.

Asimismo, Elena ha asegurado que como es "obvio" habrá cambios dentro de la estructura jerárquica del cuerpo, y ha explicado que en unos meses habrá un nuevo decreto de estructura que se adapte a las necesidades de la policía catalana.

También, ha agradecido el trabajo desarrollado del hasta ahora mayor "en unos años especialmente difíciles", y ha manifestado que durante las próximas semanas se hablará de dónde se le situará, aunque ha asegurado que el propio Trapero ha expresado su voluntad de mantenerse dentro del cuerpo.

ESTELA

Por su parte, Josep Maria Estela ha explicado que ha recibido "el encargo de tirar adelante el proyecto de Mossos 2030" y que lo hará con acciones concretas para ser una policía moderna, avanzada y especialmente atenta a los cambios de la sociedad, en sus palabras.

También ha garantizado que quiere mantener y reforzar las relaciones con las instituciones como la Judicatura y la Fiscalía, ya que sin la colaboración de jueces y fiscales "sería muy difícil lograr los retos".

